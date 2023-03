Welzbachbad wird für den Sommer fit gemacht

Wenkheim. Viele fleißige Hände haben dafür gesorgt, dass das Wenkheimer Welzbachbad auch in diesem Sommer wieder geöffnet werden kann.

Der Vorsitzende des Schwimmbadfördervereins, Philipp Bopp, freute sich sichtlich, dass so viele Helfer und Helferinnen gekommen waren. Zuerst wurden die ganzen Abdeckungen über den beiden größeren Wasserbecken entfernt und auch die „Eisbrecher“ genannten Kunststoffschwimmer werden durch die angebrachten Leinen an Land gezogen und zum Trocknen in die Sonne gelegt. Das ging in diesem Jahr besonders schnell, denn der Frühling grüßte mit vorsommerlichen Temperaturen.

Routiniert gingen die Helfer und Helferinnen an die Arbeit heran, viele kommen schon seit Jahren, um „ihr Schwimmbad“ für die neue Saison vorzubereiten. Man identifiziert sich mit dem Bad und ist froh, noch ein Freibad im Ort zu haben, das im Sommer gut frequentiert ist. Die Kosten dafür sind allerdings nur zu stemmen, weil sich viele Menschen ehrenamtlich engagieren. Nur Uwe Geßner ist von der Gemeinde angestellt und kümmert sich als Aufsicht und Fachmann um die ganze Technik. Die wird jetzt so langsam aus dem Winterschlaf geholt.

In Kürze wird in den beiden Becken das Wasser abgelassen. Das bleibt im Winter immer im Becken, so Geßner, damit die Mauern nicht trocken und brüchig werden und ein gleichmäßiger Druck auf ihnen lastet.

Ist das Wasser draußen, geht es an die Reinigung der Innenwände und der Beginn der kleinen Reparaturen steht an. Die sind seit der Sanierung vor einigen Jahren sehr gering geworden. Das Schwimmbad steht gut da. Trotzdem gibt es immer wieder etwas zu tun. So sollen im Plantschbecken einige Spieltiere ausgewechselt werden und die Technik muss wieder für den Arbeitsmodus vorbereitet werden. Entsprechend sieht es im Technikraum aus.

Die Jahresmenge an Chemikalien ist bereits eingetroffen und wenn das frische Wasser im Becken ist, soll auch die Heizung wieder arbeiten. Man will die bisherigen 24 bis 25 Grad wieder erreichen. Dafür muss allerdings viel die Sonne scheinen, denn die Erwärmung findet ausschließlich mit Solarthermie statt. Die Umwandlung der Sonnenstrahlung in warmes Wasser ist ein Grund, warum es das Welzbachbad überhaupt noch gibt. Eine Heizung mit Öl oder Gas wäre schlichtweg nicht mehr zu bezahlen.

Trotzdem müssen in diesem Jahr die Eintrittspreise moderat angehoben werden, so Philipp Bopp. Die letzte Erhöhung war 2018 und der Werbacher Gemeinderat hatte turnusgemäß die Kosten überschlagen und war zu der Erkenntnis gekommen, dass man um eine Erhöhung nicht umhinkommt.

Vor allem die notwendige Chemie für das Wassergleichgewicht im Becken ist um viele 100 Prozent im letzten Jahr teurer geworden und auch der Gebäudeunterhalt will finanziert werden.

Etwa 50 Cent pro Karte wird der neue Eintrittspreis höher sein, als noch im letzten Jahr, die Jahreskarte entsprechend mehr.

Neu ist in diesem Jahr auch der Pächter für den Kiosk. Der Werbacher Wolfram Nohe erfüllt sich einen „Herzenswunsch“. Nachdem er seine selbstständige Arbeit im Finanzleistungssektor reduziert hat, wollte er noch mal etwas Handwerkliches machen.

„Ich koche schon seit vielen Jahren auch für größere Gesellschaften und die Arbeit hier im Schwimmbad reizte mich schon lange“, gibt er zu. Von daher ging er auf den Vorstand des Schwimmbadfördervereins zu und erklärte seine Bereitschaft, den vakanten Kiosk zu übernehmen. Natürlich wird es die Klassiker der Schwimmbadküche weiter geben, aber auch neue Gerichte sollen hinzukommen. Er denkt an eine gesunde und leichte Küche, mit viel Salaten, aber auch an vegane Speisen. Zusätzlich will Nohe am Wochenende ein Frühstück anbieten, das reizte ihn schon lange. Und für die Spätschwimmer am Abend versucht er neben dem Feierabendbier auch noch Kleinigkeiten zum Essen vorhalten.

Insgesamt fühlt man sich in Wenkheim gut auf die kommende Saison im Welzbachbad vorbereitet, die hoffentlich ähnlich erfolgreich wird, wie 2022.