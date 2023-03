Weiterer Kandidat in Werbach

Werbach. Die öffentliche Ausschreibung für das Amt des Bürgermeisters in Werbach läuft seit 4. Februar. Wie Hauptamtsleiter Tobias Schwarzbach am Mittwochmittag den Fränkischen Nachrichten mitteilte, hat ein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Dabei handelt es sich um den in Werbach wohnenden Lutz Strobel. Der 57-Jährige ist Vater einer siebenjährigen Tochter und nicht verheiratet.

Seine Kindheit habe er zur Hälfte in Werbach verbracht, weil hier seine Großeltern zuhause waren. Als 17-Jähriger zog er von Stuttgart hierher, machte in Lauda sein Abitur und studierte Industriedesign in Schwäbisch Gmünd. Das Studium schloss er mit einem Diplom ab. Viele Jahre hat er als Pilot, Flugkapitän und Ausbilder gearbeitet. Zuletzt war er beim kanadischen Unternehmen CAE in Amsterdam beschäftigt.

Über seine Motivation für die Bewerbung sagte er, dass er mit der Gemeinde verbunden sei. Hier würden seine Wurzeln liegen. Sein Großvater, Alfred Seidenspinner, hatte nach dem Krieg bereits die Position des Werbacher Bürgermeisters inne und so habe für ihn die Bewerbung jetzt auf der Hand gelegen.

Wie Strobel mitteilte, habe er sich bisher noch nie für ein politisches Amt aufstellen lassen.