Wechsel an der Spitze des Vorstandsgremiums

Werbach. Zur Hauptversammlung trafen sich die Mitglieder des MSC Werbach am Freitag im Sportheim des TSV. Dabei wurde auf die Jahre 2020 und 2021 zurückgeblickt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Roland Kraft, einer der drei gleichberechtigten Vorsitzenden, lobte nach dem Totengedenken die „helfenden Hände“, ohne deren Zutun viele Aktivitäten nicht geglückt wären.

Ehrungen beim MSC Werbach In der Jahreshauptversammlung des MSC Werbach am Freitag im Sportheim wurden folgende Mitglieder in feierlichem Rahmen für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt. Vorsitzender Marko Sauer nahm die Ehrungen zusammenfassend für die Jahre 2020 und 2021 vor. Zehn Jahre Mitgliedschaft: Familie Mergl und Steffen Weigand. 25-jährige Vereinstreue: Christina Kempf, Dominik Spengler, Gloria Kraft, Heike Schlachter, Joachim Schlachter, Bernhard Spengler und Carina Spengler. 40 Jahre Mitgliedschaft: Harald Trefs, Siegfried Weber, Franz Behringer, Günther Holzhauer, Ehrenfried Kempf, Uwe Köpplinger, Wilhelm Lesch, Martin Rudolf, Martin Schalamon und Jürgen Trefs. 50 Jahre Zugehörigkeit zum MSC Werbach: Dieter Nuss, Alois Kuhnmünch, Rudolf Seidenspinner, Winfried Vath, Manfred Vath, Hubert Mackert; 60 Jahre beim MSC: Werner Kettner und Norbert Ponzer. msc

Die sportlichen Höhepunkte fasste der sportliche Leiter Christoph Mergl zusammen. Er blickte dabei auf die Aktivitäten der Unterabteilung Volleyball und der Mountainbiker in den vergangenen zwei Jahren. Trotz der Coronasituation fanden im Rahmen der Möglichkeiten immerhin zwei kleine Turnier statt. Das Beachturnier wurde mit dem „Werbacher Blech“ erfolgreich gestaltet. Einige Ausfahrten und das Training der Mountainbiker gab es ebenso wie zwei Kinderferienprogramme und ein Technik-Training mit der Radgruppe des Matthias-Grünewald-Gymnasiums.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kassenwartin Gloria Kraft informierte über die Geschäftsjahre 2020 und 2021. Der Verein steht auf soliden finanziellen Beinen. Die Prüfer Christian Herold und Klaus Spinner bestätigten Gloria Kraft eine tadellose Kassenführung.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Christian Freisleben bedankte sich beim Vorstand und den Vereinsmitgliedern für deren Engagement.

Er erwähnte lobend, dass der Verein das Beachfeld in Werbach und das Landschaftsschutzgebiet am Wolftel pflegt. Das Überlassen der Räume an das „Werbacher Blech“ und die Musikschule fielen genauso positiv auf wie alle trotz Corona stattfindenden Aktionen. Besonders erwähnt wurden dabei das Mountainbike-Training und Ausfahrten, Volleyballevents und der Verkehrsabend.

Die Gestaltung des Vereinsgeländes am Pumptrack in Werbach wird immer wieder durch neue Hindernisse ergänzt, so Freisleben. Hier arbeitet der Verein eng mit anderen Institutionen zusammen. So entstanden auch die Hindernisse „SiS-Trepp“ und „SiS-Trop“ sowie der „PAGShore“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der Redner beantragte die Entlastung der Kassiererin und des Vorstands jeweils für die Geschäftsjahre 2020 und Jahr 2021. Diese wurde ohne Gegenstimmen gewährt. Keine Einwände hatten die Mitglieder auch gegen den von Beisitzer Jörg Hilsdorf vorgetragenen Vorschlag zur Satzungsänderung.

Christian Freisleben leitete die Wahlen. Diese brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende: Axel Brümmer, Jörg Hilsdorf und Marco Sauer: Schriftführerin: Tina Mergl. Im Amt bestätigt wurde Kassierin Gloria Kraft ebenso wie der sportlicher Leiter Christoph Mergl und der technische Leiter Jochen Schalamon. Neue Jugendleiterin wurde Sindy Wühr. Als Beisitzer fungieren Roland Kraft, Thomas Breinbauer, Michaela Klebes und Marco Kraft. Als Kassenprüfer stellten sich erneut Christian Herold und Klaus Spinner zur Verfügung.

Beim Punkt „Wünsche und Anträge“ meldete sich Christian Herold zu Wort. Es war ihm wichtig, nochmals für die Überlassung der Räume für die Proben des „Werbacher Blechs“ zu danken. Die Zusammenarbeit zwischen dem MSC und den Musikern werde sicher weiter Früchte tragen – spätestens beim nächsten gemeinsamen Beachturnier mit Platzkonzert, zeigte er sich überzeugt. msc