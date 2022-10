Wald leidet unter zunehmender Trockenheit

Werbach. „Kommunaler Wald auf dem Weg in die Zukunft“ war das Thema der Waldbegehung des Werbacher Gemeinderats. Von der Tauberbrücke Gamburg aus machten sich Bürgermeister Ottmar Dürr und Försterin Selina Utz, Gemeinderäte und Ortsvorsteher auf in den „Bauernwald“. Besonderer Gast war der frühere Landrat Georg Denzer. Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister die Gruppe, erläuterte die Försterin dann die Forsteinrichtung.

Diese Forsteinrichtung, so Utz, werde am 1. Januar 2024 stehen. Die Folgen des Klimawandels könnten nicht abgeschätzt werden, „es ist spannend“. Die Buche, die als „Mutter des Waldes“ gelte, habe in den letzten Jahren Probleme. Falls der Klimawandel so weitergehe, sei die Buche im Jahr 2050 ungeeignet für den Wald hierzulande, so wie es die Fichte jetzt bereits sei. Von der Fichte könne man sich verabschieden, sagte die Försterin.

Utz stellte heraus, es gebe nicht die eine Baumart, und listete deren momentane Verteilung. So gebe es in Werbach etwa ein Drittel Eiche. Sie sei eine große Hoffnung, sei diese doch wertstabil. Die Buche liege momentan bei 14 Prozent, auch die Hainbuche werde weiter hier sein. Bei 15 Prozent Anteil liege die Douglasie, diese halte ganz gut durch. Schreckensbilder wie aus dem Harz, so Utz, „gibt es bei uns in nächster Zeit nicht“. Allerdings habe das Eschentriebsterben dazu geführt, dass manches weitestgehend verschwunden sei.

Hohe Brennholznachfrage

Bei der Forsteinrichtung werde geschaut, was gerade da sei. Dieses bilde die Grundlage für die Planung der nächsten zehn Jahre. Utz kommentierte, „wir bewegen uns in Richtung Süden“. Sie bezeichnete zudem die Nachfrage nach Brennholz als gigantisch. In Werbach werde auf Brennholztourismus geachtet und es gebe erstmals eine Begrenzung für Neukunden, sie nannte hier „weniger als zehn Festmeter“.

Utz erläuterte weiter, die Planung betrage 3100 Festmeter Regeleinschlag, 500 Festmeter seien bereits eingeschlagen. Ab dieser Woche gehe es im Bauernwald weiter. Ein Harvester werde eintreffen, im Januar 2023 gebe es im Bauernwald einen größeren Hieb. Dann werde wohl der Hiebsatz erreicht. Allerdings wolle man den nicht voll ausreizen „wegen der gegenwärtigen Kalamitäten“.

Der Bürgermeister ergänzte, es werde weniger herausgezogen als nachwachse. Die Försterin bestätigte, es gebe „einen nachhaltigen Hiebsatz“, zudem sei man verpflichtet, Kalamitätsflächen wieder aufzuforsten. Gamburgs Ortsvorsteher Roland Johannes nahm die Gelegenheit wahr, der Försterin dafür zu danken, dass die Waldhütte unbürokratisch habe wieder hergestellt werden können.

An einer Kastanienplantage erläuterte Utz erläuterte, es würden verschiedene Sorten getestet, wie Edelkastanie, Roteiche, Hybridnüsse. Auch bei der Libanonzeder wolle man sehen, welche den Klimawandel vertrügen. Die Fläche bestehe seit März. Im Sommer sei dreimal gegossen werden, weil es in Gamburg im ganzen Sommer nur vier Liter geregnet habe. Die Försterin benannte Ausfälle von zehn Prozent, „wir haben noch etwas zu tun“.

Der Blick auf die Stellen, die per orangenem Band einen vormaligen kleinen Baum als „gestorben“ kennzeichneten, auf jene jungen Bäume, welche auf einem Fahrzeug bereitstanden, und auf die Auswahl an bereit gelegte Arbeitsgeräte ließ die Mitglieder der Gruppe erahnen, was auf sie wartete. Denn es stand die Pflanzung von Edelkastanien an, wo Ersatz geschaffen werden sollte. Nach einer kurzen Einweisung schritt man gemeinsam zur Tat.

Die einhellige Meinung war, dies sei eine durchaus praxisbezogene Waldbegehung. Besonderer Dank ging an Landrat Denzer a.D. für dessen Unterstützung auf der Plantage. Denzer versprach allen einen „Keschdebuscher“, ein Getränk aus seiner Heimat.

Bürgermeister Ottmar Dürr dankte abschließend den Forstleuten für ihren Einsatz rund um den kommunalen. Wald. hpw