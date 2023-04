Wahl in Werbach: Alle vier Kandidaten treten wieder an

Werbach. Die Bürgermeisterwahl in Werbach muss in eine zweite Runde gehen. Nach der Auszählung aller abgegebenen Stimmen stand am Sonntagabend schnell fest: Keiner der vier Kandidaten holte die absolute Mehrheit. Ebenso wurde schnell deutlich: Alle vier Kandidaten wollen, so der aktuelle Stand, auch in Wahlgang zwei erneut antreten.

Der erste Wahlgang wurde zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kandidaten Georg Wyrwoll, der 37,4 Prozent der Stimmen holte, und Thomas König, der auf 36,2 Prozent kam. Dahinter folgten die Kandidaten Stefan Kempf (19,3) und Lutz Strobel (6,2).

1950 von 2703 Wahlberechtigten gaben in Werbach oder einem der fünf Ortsteile Gamburg, Wenkheim, Niklashausen, Werbachhausen oder Brunntal ihre Stimme ab. 441 davon per Briefwahl. Unter dem Strich entsprach das einer Wahlbeteiligung von 72,1 Prozent.

Der Termin für einen zweiten Wahlgang steht bereits fest: Sonntag, 7. Mai. Der Amtswechsel und damit das Ende der Ära Ottmar Dürr als Bürgermeister der Gemeinde Werbach, der nach drei Perioden als Rathauschef seinen Hut nicht mehr in den Ring warf, erfolgt dann am 1. Juli.