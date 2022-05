Vorberatungen im Gemeinderat Werbach: Bitte mehr Transparenz

Manchmal fühlt man sich auf einer Gemeinderatssitzung wie an einem Bahngleis stehend, auf dem innerhalb von nur zwei Sekunden ein ICE an einem vorbeirauscht. „Was war denn das eben?“ Lediglich diese Frage bleibt nach dem Ereignis.

So ähnlich lief es am Dienstagabend auf der Gemeinderatssitzung in Werbach ab, als es um den Kooperationsvertrag mit dem Tageselternverein ging. Nach nur

