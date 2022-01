Vogelkirschen statt Eschen im Friedhof

Neubrunn. In der Gemeinderatssitzung in Neubrunn ging es auch um das von der Allianz Waldsassengau aufgelegte Regionalbudget 2022. Die Marktgemeinde reicht für diese Fördermaßnahme zwei Projekte ein: für Neubrunn die Errichtung von „Historischen Tafeln“ und für Böttigheim die Schaffung eines Beachvolleyball-Felds. Zur Förderung von Maßnahmen der Ländlichen Entwicklung im Rahmen von EU-Programmen beschloss der Gemeinderat ebenso Anträge zur Förderung von zwei Projekten einzureichen: für Neubrunn die Platzgestaltung mit Aufenthaltsfunktion in der Hauptstraße und für Böttigheim die Errichtung eines Street-Soccer-Felds. Im Rahmen des Sonderförderprogramms für elektronische Sirenen hat die Firma Leicht-Funktechnik deren bisherige Standorte in Böttigheim und Neubrunn hinsichtlich der Abdeckung der Alarmierungsbreite überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass in Böttigheim zur Abdeckung der Bebauung die Sirene auf dem Rathausdach ausreicht. Um in Neubrunn eine Abdeckung der Bebauung erreichen zu können, sollte die Sirene auf dem Rathausdach durch eine stärkere Anlage ausgetauscht werden. Somit ist in der Ortschaft kein zweiter Standort nötig.

Mit der Fachberaterin für Landschaftspflege des Landkreises Würzburg erfolgte eine Begehung, bei der problematische Baumstandorte besichtigt wurden. Der Gemeinderat nahm die Ergebnisse zur Kenntnis und entschied, dass bei der Mehlbeere am Bildstock im Hagweg abgewartet und eventuell der Boden gelockert werden soll. Die Linde im Bereich Narzissenweg 6 bleibt auch stehen. Der Ahorn im Pflanzbeet Ecke Keilsgasse/Ringstraße wird gefällt, am Kneippbecken in Neubrunn werden 2022 zwei Maulbeerbäumen und weiteres Beerenobst gepflanzt.

Klar ist, dass die Eschen im Friedhof Neubrunn stark am Eschentriebssterben erkrankt sind und komplett absterben werden. Die Fachberaterin schlug vier Alternativbaumarten als Ersatzpflanzung vor. Der Gemeinderat entschied sich, die sechs Eschen durch Vogelkirschen zu ersetzen und rechts und links von der Kapelle an die Mauer je eine Blumenesche zu pflanzen.

Die Räte beauftragten die Verwaltung, die 2021 bei der Gemeinde eingegangenen Spenden ihrem Zweck zuzuführen.

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern sieht vor, dass erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen sind. Dabei soll auch an Photovoltaik-Freiflächenanlagen gedacht werden. Die Räte stellten fest, dass der Markt mit den vielen Windrädern rund um die Gemeinde bereits einen enormen Beitrag dazu geleistet habe. Erst wenn die Haus-, Firmen- und Lagerhallendächer mit Photovoltaik ausgestattet seien, könne man über die Förderung von Maßnahmen zur Nutzung wertvoller landwirtschaftlicher Fläche nachdenken.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass das Wasserwirtschaftsamt für die Sanierung der Kläranlage Neubrunn wünsche, deren Anschluss an die Kläranlage Urphar zu prüfen. Die Verwaltung beauftragte damit Professor Dr.-Ing. Steinmann, der bereits den Anschluss nach Holzkirchhausen untersucht hat.

Wie erklärt wurde, ist die Änderung von Pauschal- auf Regelbesteuerung im Bereich land- und forstwirtschaftlicher Betrieb des Marktes Neubrunn für 2022 noch nicht anzuwenden, da die Umsätze den Grenzwert nicht übersteigen.

Die Sanierung der Zwischenmauer im Friedhof Neubrunn, der damit notwendige Grabrückbau und die Wiederherstellung haben 166 803,26 Euro gekostet. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, die Unterfränkische Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken und die Bayerische Landesstiftung zahlten dafür Zuschüsse von insgesamt 19 025 Euro. Angesichts der Förderung von Solar-E-Bike-Ladestationen wird die Gemeinde drei Stationen anmelden. ank

