Vier Tonnen Äpfel ergaben leckeren Saft

Werbach. Die Schüler und Schülerinnen der Welzbach Grundschule zog es wieder mit Körben und Eimern auf die Streuobstwiesen der örtlichen Obst- und Gartenbauvereine. Erstmals wurde nicht nur in Wenkheim, sondern auch in Werbach, dem neuen Schulstandort, geerntet. Dutzende Kinderhände sammelten über vier Tonnen Äpfel. Zuvor zeigten die Vereinsmitglieder Tobias Hornung und Anja Schultes den Mädchen und Jungen alte Apfelsorten wie Goldparmäne, Winterrambur und Brettacher. Auch erfuhren die Kinder viel über die ökologische Bedeutung der Streuobstwiese. In der Pause stärkten sich die Helfer mit von den Müttern gebackenen Kuchen. Am Abend wurde das ungespritzte Obst zum Entsaften und Abfüllen in Glasflaschen von Alexander Blatz nach Gerchsheim gefahren. 2800 Liter Apfelsaft sind Lohn der Mühe. Den Saft durften die Kinder in der Schule verkosten. Ihr Urteil lautete: „Hervorragend!“ Die mit von den Kindern gestalteten Etiketten versehenen Apfelsaftflaschen können nun in der Welzbach Grundschule erworben werden. Der Erlös kommt dem Förderverein der Schule zugute. zug/Bild: Schule

