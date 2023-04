Viele touristische Schätze verborgen

Werbach. Einen informativen Rundgang, unter anderem geführt von Ortsvorsteherin Birgit Hörner und Gemeinderat Christian Freisleben, unternahm der Bürgermeisterkandidat Stefan Kempf durch Werbach. Anschließend traf er sich mit Bürgern und -innen im TSV-Sportheim, wo er sich und seine Ziele für Werbach vorstellte und das Gespräch mit den Bürgern suchte. Von beiden Terminen ging den FN vom Bürgermeisterkandidaten folgender bericht zu:

„Rundum bietet Werbach sehr schöne Ansichten und man kann sich hier sehr wohl fühlen“, war sich der Kandidat mit der Ortsvorsteherin auf dem Marktplatz der Gemeinde stehend einig, dass sich an Tauber und Welzbach noch viele „touristische Schätze“ verbergen, die es zu heben gelte. Hilfreich könnte dafür auch eine freundlichere Gestaltung des zentralen Platzes von Werbach und die Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße sowie an etlichen anderen verkehrstechnischen Punkten, über die sich Verwaltung und Gemeinderat zu gegebener Zeit Gedanken machen sollten, so der Kandidat.

Auf dem Rundgang wurde zudem deutlich, dass es auch im Altort Werbachs noch einiges zu tun gibt, will man Leerstände beseitigen und sanierungsbedürftige Gebäude wieder bewohnbar machen. Sichtlich beeindruckt zeigte sich Kempf vom Werbacher Bildungscampus, wo den Schülern und -innen ein großartiger und moderner Lernort zur Verfügung steht, der als Modellprojekt des Landes Baden-Württemberg auch über die Landesgrenzen hinaus ein Vorzeigeprojekt ist.

Die Ortsvorsteherin führte unter anderem die aus Sicht des Ortschaftsrats dringend notwendige Erweiterung der Tauberhalle an. Zudem müsse sich der Gemeinderat zeitnah mit dem Wunsch des TSV Werbach beschäftigen, denn der Verein möchte den Rasen auf dem Sportplatz fit machen für den Klimawandel und die 100-Meter-Bahn müsse dringend verändert werden, weil sie bei jedem Starkregen überflutet und in Mitleidenschaft gezogen wird.

Davon konnte sich Kempf an diesem Abend persönlich überzeugen, denn die Laufbahn stand tatsächlich unter Wasser.

Im anschließenden Bürgertreff ging Kempf auf die Notwendigkeit zur Unterstützung des Ehrenamts ein und kündigte an, dass er als Bürgermeister ein Fest für Ehrenamtliche und eine Ehrenamtskarte einführen möchte.

Erneut wurde Kempf gefragt, wie er im Fall seiner Wahl seine Selbstständigkeit und die Tätigkeit als Bürgermeister unter einen Hut bekomme. Er versicherte unmissverständlich: „Wir haben in jedem Betrieb eine separate Leitung mit Stellvertretung und es ist bereits seit geraumer Zeit alles so geregelt, dass ich mich total aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen habe. Zudem wird meine langjährige Prokuristin die Geschäftsführung vollständig übernehmen, falls ich gewählt werde.