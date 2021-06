Viele Fahrzeuge waren zu schnell

Neubrunn. Zur öffentlichen Sitzung traf sich der Neubrunner Gemeinderat nun in der Turnhalle. Zuvor ging es in der Bürgerfragestunde darum, wann mit einer vergabe der Flächen im neu geplanten Baugebiet zu rechnen sei. Bürgermeister Heiko Menig erklärte, dass der Vertrag mit dem Erschließungsträger in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen und die Erschließung dann bis Mitte 2022 fertiggestellt sein soll. Die Kosten seien noch festzulegen. Der Gemeinderat werde vor der Sommerpause die Kriterien für die Vergabe festlegen.

Am 26. Mai hat der Rechnungsprüfungsausschuss sich mit dem Jahresabschluss 2020 befasst. Der Marktgemeinderat nahm den Bericht zur Kenntnis.

Weiter trug Menig die Ergebnisse der Jahresrechnung 2020 vor. Diese belaufen sich im Gesamthaushalt in Einnahmen und Ausgaben auf rund 6 452 135 Euro. Die Schulden haben sich um 102 690 Euro auf 1 126 211 Euro verringert. Der Gemeinderat genehmigt die Jahresrechnung und erteilte der Verwaltung die Entlastung.

Die Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter (Reinigungs- und Sicherheitsverordnung) wurde an die gesetzlichen Gegebenheiten angepasst. Der Marktgemeinderat erließ die entsprechende Verordnung.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass vom 14. April bis 10. Mai in der Böttigheimer Frankenlandstraße eine verdeckte Messung des Verkehrs erfolgt ist. Registriert wurden dabei 56 406 Fahrzeuge. Da montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr auf dem Streckenabschnitt von der Einmündung Neubrunner Weg bis zur Langgasse Tempo 30 gilt, wurde dieses Zeitfenster besonders betrachtet. Von den in diesem Zeitraum gezählten 30 868 Fahrzeugen fuhren 22 678 (73,5 Prozent) schneller als 30 Stundenkilometer (km/h). Davon waren wiederum 7223 (23,4 Prozent) schneller als 39 km/h und 424 (1,9 Prozent) schneller als 51 km/h. Letztere müssten mit einer Anzeige und somit Punkten ins Flensburg und/oder einem Fahrverbot rechnen. Die Gemeinde wartet nun die Stellungnahme des Landratsamts ab, ob für diesen Straßenabschnitt weitere Messstellen für mobile Blitzer eingerichtet werden können. Außerdem wird über die Errichtung einer stationären Blitzanlage nachgedacht.

Im Rahmen der Sanierung der Frankenlandhalle in Böttigheim ist für das Gewerk Schlosserarbeiten ein Nachtrag von knapp 300 Euro für eine noch benötigte Blechabdeckung eingereicht worden. Der Nachtrag wird durch den Bürgermeister unterzeichnet. Vier Gittermaste an der Stromleitung der Deutschen Bahn zwischen Böttigheim und Holzkirchhausen werden bis etwa Oktober erneuert. Der Tausch der Seile und Isolatoren soll bis Januar 2022 abgeschlossen sein.

Den vorliegenden Baugesuchen erteilte de Gemeinderat sein Einvernehmen. ank

