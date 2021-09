Viel Spaß beim Tennisclub

Werbach. Beim Ferienprogramm in Werbach gab es am Samstag einen Tennisnachmittag mit dem TC. 15 Kinder waren für zwei sportliche Stunden gekommen. An verschiedenen Stationen probierten und übten die Kids den spielerischen Umgang mit Schläger und Ball. Sie machten Übungen, um sich mit dem Halten des Schlägers besser vertraut machen, jonglierten mit dem Tennisschläger einen Ball oder trieben diesen durch einen Parcours. Auch bei unterschiedlichen Bewegungsspielen festigten sich die Fertigkeiten Schnelligkeit, Beweglichkeit und gutes Auge sichtbar. / hpw

