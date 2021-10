Viel Lob für das Projekt

Werbach. MdB Nina Warken sprach das erste der Grußworte zur Eröffnung der Ganztagsschule in Werbach mit Mensa und Kreativwerkstatt. Sie lobte das Leuchtturmprojekt im Landkreis. Werbach habe ein tolles Angebot geschaffen. Alle hätten an einem Strang gezogen und gemeinsam und entschlossen gehandelt. Es sei hervorragend, was in der Nachmittagsbetreuung angeboten und sicher gut angenommen werde. Die Rektorin und die weiteren Mitwirkenden leisteten hervorragende Arbeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

MdL Prof. Dr. Wolfgang Reinhart meinte sagte, dass in Werbach in die Zukunft investiert worden sei und man mit diesem innovativen Projekt weit voraus sei. Bildung sei mehr als Wissensvermittlung, so Reinhart, denn sie habe etwas mit Charakterbildung auch in einer Zeit der schnellen Umbrüche zu tun. Bildung brauche eine motivierende Umgebung. Heute sei ein Tag der Freude, meinte er und beglückwünschte zum gelungenen Werk.

Auch Landrat Christoph Schauder betonte, dass er sich dem Projekt verbunden fühle. „Wir sind ein innovativer Landkreis“ bedeutete Schauder, und hob die absolute Familienfreundlichkeit hervor. Das Arbeitsverhalten habe sich mit Corona geändert und werde dies weiter tun. Also gelte es, innovative Projekte frühzeitig zu positionieren, wie dieses absolut beeindruckende Ganztagesangebot. Für Werbach sei es eine wegweisende frühzeitige Entscheidung gewesen, diesen Campus zu bauen. hpw