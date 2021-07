Vertrauen sinkt

Wie wir erfahren haben, hat der Stiftungsrat der Kirchengemeinde Großrinderfeld-Werbach dem Verkauf zugestimmt. Dieser Vorgang wurde von Beginn an – aus unerklärlichen Gründen – geheimnisvoll behandelt. In unserem Fall geht es uns nur um das Pfarrheim. Seit dem Neubau 1966 – mit viel Eigenarbeit und Spenden der Bürger – wurden in den Räumen die wöchentlichen Proben des Kirchenchores und der beiden Chöre vom Männergesangverein abgehalten. Niemand der Vorstände von den Chören wurden in irgendeiner Form informiert. Erst als der Stiftungsrat dem Verkauf bereits zugestimmt hatte, habe man dies durch einen Zufall mit großem Schrecken erfahren. Dieses Pfarrheim war die „Heimat“ der Chöre und wurde auch bei sonstigen Anlässen benutzt.

Nicht unerwähnt darf bleiben, dass die Vertreterin des Gamburger Stiftungsrats dem Verkauf ebenfalls zugestimmt hat. Entweder war diese Zustimmung selbstherrlich oder hatte andere „gezielte“ Gründe – dann hätte es ein „Geschmäckle“.

Nachdem uns auch zwischenzeitlich das Gutachten bekannt ist, müssen wir zumindest in einem Punkt klar widersprechen. Das Pfarrheim ist angebaut und mit Versorgungsleitungen mit dem Pfarrhaus verbunden, so dass mit Heizkostenverteiler oder Wasseruhren eine klare Kostenverteilung möglich gewesen wäre. Was besonders auffällt ist, dass auch bei der Kirche nicht alle gleichbehandelt werden.

Im Pfarrbrief Nr. 11/2021 wird der Verkauf des ehemaligen Kindergartens in Ilmspan angeboten. Warum war dies in Gamburg nicht möglich? Selbst wenn ein Vorkaufsrechtvertrag abgeschlossen wäre, kann eine neue Situation entstehen. Mit Sicherheit wäre bei einem öffentlichen Verkauf ein höherer Preis wie im Gutachten angegeben zu erzielen gewesen. Der geheimnisvolle Verkauf vorbei an der Bevölkerung und besonders am Vorstand des Kirchenchores und des Männergesangvereins ist uns nach wie vor unerklärlich. Auch durch diesen Vorgang fehlt uns immer mehr das Vertrauen zu den „Gremien“ von der römisch-katholischen Kirche.

Dies ändert aber trotzdem nicht unseren Glauben an die Bibel.