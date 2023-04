Vereinsförderung effektiver machen

Werbach. Für die Vorsitzenden aller Vereine der Gesamtgemeinde Werbach hatte Bürgermeister Kandidat Georg Wyrwoll einen Abend der Vereine und des Ehrenamtes im TSV- Sportheim in Werbach initiiert. Dazu ging uns von dem Bürgermeisterkandidaten folgender Bericht zu: Nach einer kurzen thematischen Einführung sprach sich Wyrwoll aufgrund des Veranstaltungsortes zunächst für eine nachhaltige Erneuerung des Sportgeländes aus und regte an, dass ein innovatives Zisternensystem einen Spielbetrieb auf saftigem Grün auch während der Sommerzeit sichern könne. Zum Thema Vereinsfinanzen zeigte Wyrwoll an einem konkreten Beispiel, dass von der Vereinsförderung nichts übrig bleibe, wenn ein Verein zwar von der Gemeinde jährlich 3000 Euro für die Jugendarbeit erhalte, aber gleichzeitig 3500 Euro für das Mähen der Grünflächen bezahlen müsse. „Hier müssen wir schauen, dass Förderung auch ankommt“, betonte Wyrwoll.

Dann ging es um den Austausch der Vereine untereinander, die aus Sicht von Georg Wyrwoll viele Erfolgsbeispiele ihrer Arbeit miteinander teilen und auch voneinander lernen können. Das zeigte sich dann auch ganz praktisch in der Diskussion der Vereinsvorsitzenden. Fünf verschiedene Dimensionen der Vereinsarbeit wurden gemeinsam beleuchtet, unter anderem womit die Kommune die Vereine konkret besser unterstützen soll, aber auch, wie sich Jugendarbeit intensivieren lässt oder wie die Mitarbeit im Vorstand „schmackhaft“ gemacht werden könne. Für die Teilnehmer gab es immer wieder überraschende Einblicke, womit sich andere Vereine aktuell beschäftigten und welche Lösungen anderswo gefunden wurden. Einig waren sich die Vereinsvertreter, dass man sich von der Gemeinde mehr Vernetzung und Unterstützung wünscht.

„Wenn man sieht, wie groß der Organisationsaufwand, die Kostenbelastung und die haftungsrechtlichen Ansprüche sind, die die Vereine und ihre Vorstände zu stemmen haben, dann ist es fast ein Wunder, dass es noch so viel Engagement gibt. Daher müssen wir uns alle mit ganzer Kraft dafür einsetzen, die Arbeit der Vereine zu fördern und zu erleichtern, denn sie leisten einen unschätzbaren Beitrag für unser soziales Gemeinwesen“, unterstrich Wyrwoll. Den Austausch mit den Vereinen will Wyrwoll im Fall der Wahl verstetigen, einen Ehrenamts-Tag für alle, aber auch eine Jugend-Ehrenamts-Party speziell für die jugendlichen Aktiven ins Leben rufen, um das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde noch sichtbarerer zu würdigen.