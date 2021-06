Unendliche Ampel-Geschichte

Wie viele Kinder sind genug für einen sicheren Schulweg?

Schon seit Jahrzehnten spielt sich die unendliche Geschichte der Ampel in Werbach an der Hauptstraße ab. Nach Aussage der Gemeindeverwaltung rentiert sich ein Überweg für „die paar Kinder aus dem unteren Ortsteil“ nicht.

Investitionsschwerpunkte in der Gemeinde Werbach waren 2020 der Bereich Bildung und die Verbesserung der Infrastruktur. Das erklärte Bürgermeister Ottmar Dürr im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Mehrere Millionen Euro wurden für den Bau des Bildungscampus’ und Mehrgenerationenhauses für das Leuchtturmprojekt in der Bildungslandschaft des Main-Tauber-Kreises in die Hand genommen. Anfragen von besorgten Eltern werden mit fadenscheinigen Ausreden abgetan. Dabei gibt es mehr als genug gute Gründe für einen sicheren Überweg – nicht nur für Kinder!

Die Hauptstraße ist die Hauptverbindung zwischen Wertheim (A 3) und Tauberbischofsheim (A 81). Das morgendliche Verkehrsaufkommen liegt schon ohne Sperrungen, Staus und Unfälle bei zirka 600 Verkehrsteilnehmern in der Stunde; und das in Zeiten des Homeoffice.

Auf beiden Seiten der Hauptstraße sind Vereine, Banken, Geschäfte und Ärzte vertreten. Diese sind für die Anwohner der anderen Ortsseite nicht sicher zu erreichen. Wir haben einen großen modernen Kindergarten, ab September eine tolle Ganztagsschule mit Mehrgenerationenhaus, das Neubaugebiet im unteren Ortsteil steht in den Startlöchern.

Auch Orte wie Großrinderfeld, Impfingen und das benachbarte Böttigheim gehen hier mit gutem Beispiel beim Thema Ampel voran.

Wann setzen Sie sich endlich für einen sicheren Überweg ein Herr Dürr?

