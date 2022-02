Treppe an „Südtorsteige“ bleibt im Winter gesperrt

Neubrunn. Um das „Wasser-Problem“ an der Frankenlandhalle ging es in der Sitzung des Neubrunner Gemeinderats. In den vergangenen Wochen hat sich gezeigt, dass bergseits von der Straße „Am Sportplatz“ bei Regenereignissen das Wasser in den Hang am neuen Anbau läuft. Das hat zur Folge, dass der Hang immer weiter abrutscht und die Erde abgespült wird.

Der Gemeinderat beschloss, dass der Hang mit Mauerscheiben (L-Steinen) abgesichert werden soll. Die Verwaltung soll Angebote für die Scheiben und das Setzen einholen.

Für den Neubau des Feuerwehrhauses in Neubrunn beauftragte das Gremium das Planungsbüro Gerhard Schätzlein aus Uettingen mit der Erstellung der Elektrofachplanung. Der Gemeinde lag ein Antrag zur Öffnung der Treppe an der „Südtorsteige“ in den Wintermonaten auf „eigene Gefahr“ vor. Da rechtlich eine gänzliche Befreiung von der Winterdienstpflicht durch das Aufstellen eines solchen Schildes nicht möglich ist, entschied der Marktgemeinderat, die Sperrung der Treppe in den Wintermonaten beizubehalten. Das diene sowohl der Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen als auch der rechtlichen Absicherung des Marktes Neubrunn.

In einem weiteren Antrag wurde angeregt, die Sitzungsberichte des Gemeinderats im Gemeindeblatt zu veröffentlichen. Der Gemeinderat beschloss die Protokolle nicht komplett, sondern versuchsweise eine stichpunktartige Zusammenfassung aller Punkte abzudrucken. Weiter sprach sich das Gremium für eine Überarbeitung der Festsetzungen des Bebauungsplans „Brennofen II“ in Böttigheim aus. Die Änderung erfolgt im Rahmen des sogenannten beschleunigten Verfahrens. Dies ermöglicht die Nachverdichtung im Sinne der Innenentwicklung und eine Anpassung der Planunterlagen an den aktuellen Rechtsstand. Mit der Erarbeitung des Bebauungsplans wurd die Auktor Ingenieur GmbH aus Würzburg beauftragt.

In der Sitzung am 2. Februar stimmte der Gemeinderat der neuen Kalkulation der Wasserzählergebühr zu. Daher beschloss das Gremium die Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung. Die Grundgebühr für den Wasserzähler beträgt ab dem 1. Oktober 9,60 Euro im Jahr.

Die Verwaltung wies den Gemeinderat darauf hin, dass ab dem 1. Januar 2023 die Einnahmen aus den Bürgerbusfahrten steuerpflichtig sind. Diese Einnahmen müssen dann in einer Steuererklärung gegenüber dem Finanzamt erklärt werden, was für die rund 50 Euro im Jahr einen enormen Aufwand mit sich bringe. Das Gremium nahm diese Information zur Kenntnis und will sich später mit der Thematik befassen. Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbands Würzburg hat beschlossen, den Regionalplan in vier Kapiteln zu ändern. Die Räte beschlossen, bei drei Verordnungen keine Änderungen oder Anregungen vorzutragen. Zur Verordnung der Änderung „Zentrale Orte und Siedlungsschwerpunkte“ erkannte das Gremium die Notwendigkeit der Umsetzung der Rahmenbedingungen des Landesentwicklungsprogramms an. Es wurde allerdings bemängelt, dass gerade kleinere Orte, die noch einen Teil der Grundversorgung darstellen können, nur im Verbund noch zum Grundzentrum werden können oder aus den festgesetzten zentralen Orten herausfallen. ank

