Niklashausen. Jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand an zwei Autos bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Niklashausen. Verletzt wurde niemand. Ein Mazda-Fahrer war gegen 6.15 Uhr auf der Mühlgasse unterwegs. Beim Abbiegen in die Wertheimer Straße übersah er vermutlich einen vorfahrtsberechtigten Toyota. Es kam zur Kollision der Pkw, wodurch in beiden die Airbags auslösten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 10 000 Euro. Beide wurden abgeschleppt.

