Sturz von Gülle-Tanklaster endet für 55-Jährigen tödlich

Werbach. Ein 55-jähriger Arbeiter hatte am Donnerstagmorgen den Auftrag, die Güllegrube eines landwirtschaftlichen Betriebs in Werbach zu entleeren. Dabei wurde die Gülle gegen 8 Uhr aus einer Grube in ein Tanklastfahrzeug gepumpt.

Nach Angaben der Polizei bestieg der Mann bei Durchführung der Arbeiten das Tanklastfahrzeug, um den Füllstand zu überprüfen. Hierbei kam er mutmaßlich mit einer zu hohen Konzentration der Güllegase in Kontakt, woraufhin er vom Fahrzeug stürzte, als er gerade hinuntersteigen wollte. Er verletzte sich hierbei so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort starb er am Abend.



Etwa eine halbe Stunde zuvor war ein 56-jähriger Mann – ebenfalls bei Arbeiten mit der Gülle – von seinem Tanklastfahrzeug gestürzt. Er war auf den Tank des Lkw gestiegen und hatte sich auch in der Nähe der Güllegase befunden. Er verlor das Bewusstsein und stürzte vom Lkw.

Dabei zog er sich eine Kopfplatzwunde zu, weshalb er ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen wurde.

