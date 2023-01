Werbach. Insgesamt 31 Kinder und Jugendliche brachten am Dreikönigstag in der Pfarrei St. Martin in Werbach den Segen in alle Häuser. Unter dem diesjährigen Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ sammelten die Sternsinger 5105 Euro. Bild: Elke Heintz

