Stefan Kempf in Niklashausen: Prioritätenliste gemeinsam erarbeiten

Niklashausen. Bürgermeisterkandidat Stefan Kempf stellte sich nun im Bürgertreff im Feuerwehrhaus den Bürgerinnen und Bürgern von Niklashausen vor. Dazu ging uns vom Bewerber der folgende Bericht zu.

Gemeinsam mit Interessierten und Ortsvorsteher Tino Holzhauer verschaffte sich Kempf beim Rundgang durch den Ort einen Überblick über die wichtigsten Zukunftsvorhaben. Ausgehend vom Lauerbachbrunnen zeigten die Teilnehmer dem Kandidaten zunächst die von der Ortschaft vorgeschlagenen möglichen Standorte für einen neuen Kindergarten. Vorstellbar sei eine Aufstockung des Feuerwehrhauses oder ein kommunales Gelände am alten Sportplatz. Konkrete Vorstellungen haben die Einwohner auch, wenn es um die Erschließung eines Neubaugebiets geht. Er werde sich, sollte er zum Bürgermeister gewählt werden, die Ideen und Vorschläge aus allen Ortschaften unvoreingenommen anhören und mit den Verantwortlichen vor Ort eine Prioritätenliste erarbeiten, so Kempf.

„Eine funktionierende Kinderbetreuung sowie eine gute Infrastruktur beispielsweise bei der Versorgung mit schnellem Internet und nicht zuletzt auch mit Einkaufsmöglichkeiten vor Ort sind wichtige Kriterien, wenn man überlegt, sich in einer Ortschaft anzusiedeln“, bemerkte Kempf. Er wies auch darauf hin, dass neben der Schaffung von Neubauflächen auch die Innenentwicklung der Ortschaften nicht aus dem Auge verloren werden dürfe.

Ein herausragendes Beispiel für das gelungene Zusammenspiel zwischen öffentlichen Fördermitteln, kommunaler Unterstützung und ehrenamtlicher Umsetzung sei die Freizeitfläche „Fit für Jung & Alt“ in Niklashausen, war man sich einig. „Diese positiven Ansätze möchte ich als Bürgermeister gemeinsam mit den Bürgern und den Verantwortlichen vor Ort vertiefen und weiter ausbauen“, kündigte der Kandidat dann in der Gesprächsrunde an.

Dabei ging es auch um die Frage, wie er die Arbeit als Unternehmer und das Amt des Bürgermeisters „unter einen Hut“ bringen wolle. Kempf stellt klar, dass er schon seit Längerem die Weichen gestellt habe, um im Fall seiner Wahl zum Bürgermeister die Geschäftsführung für alle Betriebe an seine langjährige Prokuristin zu übergeben, die ohnehin schon seit geraumer Zeit alleinverantwortlich für das Tagesgeschäft sei.

Nach der offiziellen Kandidatenvorstellung nutzte Kempf die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch und Austausch mit den Besuchern.