Starkes Ergebnis

Spannender hätte diese Wahl kaum verlaufen können. Vier Kandidaten waren angetreten, um Bürgermeister in Werbach zu werden. Doch beim ersten Wahlgang holte keiner der vier Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen.

Und so hieß es: Den Wahlkampf fortsetzen – was die Kandidaten mit ganz unterschiedlichen Mitteln und Argumenten auch taten.

Doch nun ist das Rennen entschieden, und zwar mehr als deutlich. Die Werbacher wollen Georg Wyrwoll als ihren neuen Bürgermeister.

Für das zukünftige Gemeindeoberhaupt heißt es nun, sich schnell im neuen Metier zurechtfinden. Ernst wird es für den Frankfurter Familienvater ab 6. Juli. Dann findet seine offizielle Amtseinführung statt. Sicher wird ihm dabei „Altbürgermeister“ Ottmar Dürr bis 30. Juni behilflich sein. Er wird an diesem Tag zum letzten Mal als Chef das Rathaus in Werbach betreten. Die Wehmut dabei kann man sich durchaus vorstellen. Immerhin liegen dann 24 Jahre in dieser Position hinter ihm und insgesamt nahezu 40 Jahre in der Kommunalpolitik.

Doch noch hat der Amtsinhaber 53 Tage im Rathaus vor sich, die mit Arbeit angefüllt sein werden. „Ich mache Dienst nach Vorschrift bis zum 30. Juni“, sagte Ottmar Dürr.

Für den zukünftigen Bürgermeister heißt es nun erst mal Kraft schöpfen nach einem zehrenden Wahlkampf. Die nächsten Termine stehen wohl auch schon in seinem Kalender. Allerdings wollte er noch nichts Genaues verraten.

Die Freude über seinen Wahlsieg war ihm am Sonntagabend anzumerken.

Nun hoffen alle Werbacher, dass ihr neuer Rathauschef mit dem gleichen Elan voran geht, wie er seinen Wahlkampf durchgeführt hat. Und vor allem hoffen sie, dass sich Georg Wyrwoll an all seine Wahlkampfaussagen in Bezug auf die Entwicklung der Kommune während seiner Amtszeit gut erinnert.

Und die Noten für das Badner Lied oder „Stern des Südens“ (Dürrs Lieblingslied) hat die Werbacher Kapelle dann sicher auch parat.