Sportlich läuft es so richtig rund

Niklashausen. Die Generalversammlung des SV Niklashausen fand in der Pfeiferhalle statt.

Nach der Begrüßung gab der Vorsitzende Bastian Kohl zunächst seinen Jahresbericht für die Jahre 2020 und 2021 ab, da im letzten Jahr coronabedingt keine Versammlung stattfand. Nach dem Totengedenken berichtete er von den sportlichen und gesellschaftlichen Ereignissen. Im Jahr 2019/2020 und 2020/2021 mussten beide Runden coronabedingt abgebrochen werden.

In der Saison 2021/2022 nehmen aktuell drei Herren-und drei Jugendmannschaften am Spielbetrieb teil. Die 1. Mannschaft spielt in der neu eingeteilten Verbandsoberliga und steht auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Spielbetrieb wurde nach der Vorrunde coranabedingt abgebrochen, ist aber gültig und berechtigt zu den Aufstiegsspielen zur Oberliga. Die zweite Mannschaft schlägt in der Bezirksklasse Buchen/TBB auf und steht aktuell auf dem 2. Tabellenplatz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Die dritte Mannschaft ist in die Kreisliga aufgestiegen und steht in der Spitzengruppe dieser Liga. Die U 18 Kreisliga Mannschaft steht auf dem ersten Platz. Die U15 Kreisliga-Mannschaft steht auf dem dritten Platz. Die U 18 Verbandsliga-Mannschaft steht auf dem sechsten Platz. Alle Jugendmannschaften spielen in einer Spielgemeinschaft mit Külsheim.

Vereinsintern wurde lediglich die Vereinsmeisterschaft ausgespielt. Vereinsmeister wurde Kris Malcherek, 2. Miguel Degen. 3. Timur Achmetow und 4. Stephan Rist.

Es gab Ehrungen für Vereinstreue: 10 Jahre: Jeanette Betzel und Benjamin Gerold, 20 Jahre: Sina Fiederling und Nico Wirsching, 30 Jahre: Stefan Wagner, 40 Jahre: Dagmar Freundschig, 50 Jahre: Manfred Greschner und Peter Ries.

Ilse Heß betreut die ältere Gymnastikgruppe (60-86 Jahren). Im vergangenen Jahr betrug die Teilnehmerzahl 16, im Durchschnitt waren rund 13 Turnerinnen anwesend.

Angnes Stauder leitet die Gymnastikgruppe Damen in der Altersgruppe 30 - 70 Jahre. Es wurde 2020 22-mal und 2021 21-mal geturnt. Durchschnittlich turnten 13 Damen.

Heiko Heß gab für den TT-Verein einen detaillierten Kassenbericht ab. Marco Hahner gab den Kassenbericht für die TT-Schule ab, da er die Kasse bereits von Heike Fiederling übernommen hat.

Als Kassenprüfer fungierten Hans-Peter Stauder und Karl Betzel. Sie bescheinigten Heiko Heß für den SV und Heike Fiederling für die TT-Schule eine einwandfreie Kassenführung bestätigen. Sie schlugen die Entlastung des Vorstands vor. Diese wurde auf Antrag von Bürgermeister Ottmar Dürr auch gewährt.

Anschließend fanden Neuwahlen statt. Bürgermeister Dürr übernahm das Amt des Wahlleiters. Es wurde wie folgt gewählt:Vorsitzender: Bastian Kohl; Stellvertretender Vorsitzender: Kris Malcherek; Kassierer: Heiko Heß; Schriftführer: Aribert Schulze; Spielleiter: Robert Sorger; Spartenleiterin: Agnes Stauder; 2. Spartenleiterin: Ilse Heß; Abteilungsleiter TT-Schule: Volker Goldschmitt; Stellvertreter: Rainer Heß; Kassierer TT-Schule: Marco Hahner (bisher Heike Fiederling); Kassenprüfer: Hans-Peter Stauder und Peter Ries (bisher Karl Betzel); Beisitzer: Rainer Heß, Udo Künzig, Peter Ries und Arno Flegler.

Der Vorsitzende Bastin Kohl regte an, dass wieder einmal ein Event, etwa eine Weinprobe und zum Jahresende eine Weihnachtsfeier, stattfinden sollten.

Bürgermeister Ottmar Dürr bedankte sich bei allen, die für den Verein im Einsatz sind, angefangen vom Vorsitzenden über den Vorstand und ganz besonders bei Kris Malcherek und dessen unermüdlichen Einsatz für die Jugend, der bereits Früchte getragen habe, wie man höre. svn