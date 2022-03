Sportgelände soll saniert werden

Werbach. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlungdes TSV Werbach standen rechenschaftsberichte und Ehrungen.

Nach der Begrüßungdurch den gleichberechtigten Vorsitzenden Sebastian Endres und dem Totengedenken verlas Peter Haas das Protokoll der vorherigen Jahreshauptversammlung.

Der gleichberechtigte Vorsitzende Dominik Sieron teilte der Versammlung mit, dass einige Anschaffungen und Renovierungs- beziehungsweise Reparaturarbeiten im Sportheim vorgenommen wurden. So wurden die Pissoirs der Männertoilette erneuert und die Abschlusstür im Untergeschoss zum Sportgelände erneuert. Es wurden eine Industriespülmaschine sowie Laptop und Drucker angeschafft. Weiterführte er aus, dass die Gespräche mit der Gemeinde hinsichtlich der Sanierung des Sportplatzgeländes weitergeführt wurden. Bis jetzt wurde jedoch noch kein weiterer Sachstand seitens der Gemeinde mitgeteilt. Ferner informierte er, dass der Vertrag mit der Distelbrauerei verlängert werden soll. Auch neues Mobiliar für den Gastraum und den Balkon soll angeschafft werden. Die traditionellen Veranstaltungen sollen nach pandemiebedingten Einschränkungen wieder stattfinden.

Da auch der Rasenmäher immer häufiger reparaturbedingt nicht zur Verfügung steht, strebt man Überlegungen an, einen Mähroboter anzuschaffen. Hierzu wurden Gespräche mit der Firma Husquana vereinbart und ein Kostenvoranschlag angefordert. Zum Abschluss seiner Ausführungen bedankte sich Sieron noch bei dem gesamten Vorstandsteam und den Übungsleitern und Trainern für ihr Engagement.

Für die Abteilung „Fußball“ berichtete Andreas Michel. Er teilte mit, dass sowohl die erste als auch die zweite Seniorenmannschaft derzeit vordere Tabellenplätze belege und die erste Mannschaft im Halbfinale des Kreispokals stehe. Ferne informierte, dass die Zusammenarbeit in der SG Welzbachtal mit dem TSV Wenkheim reibungslos veraufe.

Anschließend ging er auf die Jugendarbeit ein und berichtete, dass derzeit 100 Kinder und Jugendliche in allen Altersstufen beim TSV Werbach betreut werden. Weiter bietet der TSV seit diesem Schuljahr im Bildungscampus jeweils donnerstags ganzjährig eine Kooperation Schule/Verein an, dessen Ziel es ist, die Kinder und Jugendlichen in ihrer motorischen und kognitiven Entwicklung zu fördern sowie Spaß an Bewegung zu vermitteln.

Stellvertretend für den entschuldigten Tennis-Abteilungsleiter Thilo Behringer Stephan ergriff der gleichberechtigte Vorsitzende Jochen Duda das Wort. Auch das Jahr 2021 stand ganz im Zeichen der Pandemie. Es wurde eine neue Bewässerungssteuerung für die Platzberieselung eingebaut, so dass in den Sommermonaten einige Medenspiele stattfinden konnten. Ebenso wurde der Platz von Mooswuchs befreit und auch das Ferienprogramm konnte in fast gewohnter Art und Weise stattfinden. Zusammen mit der Abteilung Fußball beteiligt sich auch die Tennisabteilung an der Kooperation Schule-Verein Es folgten weiteren Berichte der einzelnen Gruppen.

Kassierer Christian Vogel gab einen detaillierten Einblick in die wirtschaftliche Situation des Vereines. Stellvertretend für den entschuldigten Kassenprüfer Manuel Schlachter bestätigte Hermann Liebler eine einwandfreie Kassenführung.

Die anschließende Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Der gleichberechtigte Vorsitzende Sebastian Külsheimer übernahm die Ehrungen für 10, 25, 40 und 50 jährige Mitgliedschaft. Zahlreiche Mitglieder wurden für Ihre langjährige Treue zum Verein geehrt. Im

Sebastian Endres zollte abschließen allen seine Anerkennung, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich für den TSV eingesetzt haben. tsvw