Spannende Einblicke gewährt

Wenkheim. Beim Missionstag in der evangelischen Kirchengemeinde erfuhren die Besucher einiges über die Arbeit einer christlichen Organisation in China: 20 Jahren arbeitete dort das Ehepaar Uwe und Dorothee Brutzer unter Hör- und Sprachbeeinträchtigen.

Uwe Brutzer gründete eine Bäckerei in der Provinz Hunan in Südchina und sorgte so für dauerhafte Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung.

Pfarrer Oliver C. Habiger und Kirchenältester Martin Fünkner mit dem Ehepaar Brutzer. © Klaus Reinhart

In der Bäckerei wurden typisch deutsche Brotsorten und Brötchen gebacken und angeboten, die von den Einheimischen gut angenommen wurden.

Dorothee Brutzer, eine Lehrerin, arbeitete mit Hör- und Sprachbeeinträchtigten. Regierungsstellen unterstützen diese Vorhaben. Der Kontakt mit Kunden, Nachbarn und Angehörigen der Behinderten in der Zehn-Millionen-Stadt konnte dabei stetig ausgebaut werden.

Die Bäckerei wird zwischenzeitlich von Freunden erfolgreich weitergeführt. Das Ehepaar Brutzer kehrte in die Heimat zurück und übernimmt nun neue Aufgaben in Deutschland. rei