Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Taubertal ist meine Heimat. Werbach ist ein lebendiger Teil dieser Heimat. Es ist eine Gemeinde mit viel Charme, Geschichte und Potential für die Zukunft. Deshalb ist meine Entscheidung, hier zu kandidieren, sehr bewusst gefallen. Ich möchte gerne zusammen mit Ihnen die Zukunft Werbachs und seiner Ortsteile gestalten.

Mir ist es wichtig, die Identität der Ortsteile zu achten und eine Entwicklung für alle zu ermöglichen. Darum habe ich Ihnen in den letzten Wochen viel zugehört. Ich konnte mir ein gutes Bild machen, was Ihnen wichtig ist. Viele Ideen und Ansatzpunkte, die sich daraus entwickelt haben, habe ich bereits detailliert in meinem Programm vorgestellt. Gerne würde ich darauf aufbauend für Sie arbeiten.

Ich möchte die Belange von Werbach und den Ortsteilen voranbringen und ein Bindeglied zwischen der Bürgerschaft, dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung sein. Mir ist ein soziales Gemeinwesen wichtig, in dem die Vereine stärker gefördert werden und Angebote für Jung und Alt die Generationen verbinden. Die Jugend- und Familienförderung möchte ich stärken, Angebote für Senioren ausweiten, die ärztliche Versorgung und Einkaufsmöglichkeiten sichern. Den Tourismus und nachhaltige Energieversorgungskonzepte will ich voranbringen und unsere Schätze, die Vielfalt unserer Angebote für alle sichtbarer machen. Dabei sind mir Wertschätzung, Anerkennung und Transparenz sehr wichtig.

Ich habe bislang nichts versprochen, was ich nicht aus eigenem Zutun halten kann.

Ich versichere Ihnen jederzeit ein offenes Ohr zu haben, und dass ich mich mit ganzem Herzen, Ideen und voller Tatkraft für die Belange von Werbach mit Brunntal, Gamburg, Niklashausen, Wenkheim und Werbachhausen einsetzen werde. Dafür bitte ich um Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen.