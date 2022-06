Werbach. Um dem Verdienst der Blutspender eine entsprechend große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zukommen zu lassen, findet deren Ehrung in Werbach immer im Rahmen des Neujahrsempfangs statt. Weil dieser durch die Pandemie ausfallen musste, nutzten Bürgermeister Ottmar Dürr und der stellvertretende Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Stefan Trunk am Dienstagabend die Sitzung des Gemeinderats, um mehreren Blutspendern die Urkunden und Ehrennadeln zu überreichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dürr erinnerte in seiner Dankesrede an den 16. Weltblutspendetag, der am 14. Juni stattfand, dem Geburtstag des Entdeckers der Blutgruppen, Karl Landsteiner. Dürr verwies darauf, dass die Kampagne trotz medizinischer Errungenschaften weiterhin unverzichtbar sei und eine sichere Versorgung mit Blutkonserven nur durch genügend Spender zu leisten ist. Er bezeichnete Blutspender als ganz besondere Menschen, weil sie Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Direkt an die anwesenden Spender gewandt, sagte er: „Sie sind stille Helden des Alltags. Wir sind stolz auf Mitbürger wie Sie, die zeigen, dass für Sie Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft gelebte Werte sind.“ Geehrt wurde Anna Wohlfahrt aus Werbachhausen für zehnmaliges Blutspenden. Für 25-maliges Blutspenden erhielten Monika Thum aus Werbach, Monika Simmerling aus Niklashausen, Peter Thoma aus Wenkheim, Paul Baumann aus Wenkheim und Felix Wohlfahrt aus Werbachhausen eine Auszeichnung.

Neue Standesbeamtin berufen

Sophia Thomas schloss erst vor wenigen Monaten in der Gemeindeverwaltung Werbach ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten mit Erfolg ab. Im Mai dieses Jahres belegte die 19-jährige Werbacherin den Grundlehrgang für Standesbeamte und bestand die dafür notwendige Prüfung. Sie besitzt damit nun das Rüstzeug, um Eheschließungen durchführen zu können.

Mehr zum Thema Welzbach Grundschule Schüler erkundeten ihre Heimat Mehr erfahren Dienst am Nächsten Verdiente Blutspender geehrt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel "Nackenschlag für Verwaltung und Museumsverein" Mangelhafter Brandschutz: Obergeschosse der Hardheimer Erftalhalle gesperrt Mehr erfahren

Für die Bestellung zur Standesbeamtin ist die Gemeinde zuständig. Die Ratsmitglieder stimmten einhellig dafür.

Damit können in der Gemeinde nun vier Beamte Trauungen vollziehen. Neben Sophia Thomas sind das Tobias Schwarzbach, Verena Bopp und Bürgermeister Ottmar Dürr. „Für unsere Außenstelle des Standesamts auf der Gamburg haben wir sehr viele Anfragen. Da ist es gut, wenn mehrere Verwaltungsmitglieder die Berechtigung haben, Trauungen vornehmen zu können“, erklärte Ottmar Dürr die ungewöhnlich hohe Zahl der Standesbeamten für die Gemeinde Werbach.

Umbau Grundschule Wenkheim

Seit mehreren Monaten wird das Gebäude der früheren Grundschule in Wenkheim zu einer Kindertagesstätte umgebaut. Die evangelische Kirchengemeinde Wenkheim wird nach Fertigstellung die Trägerschaft übernehmen.

In enger Abstimmung mit deren Sachverständigen und dem evangelischen Verwaltungs- und Serviceamt Odenwald-Tauber in Buchen erfolgte die Planung des Außenbereichs der Einrichtung. Die Errichtung von Spielgeräten und das Anlegen des Außenbereichs wurden am Dienstagabend an die Firma Spessart Holz aus Kreuzwertheim für rund 50 000 Euro vergeben. Geplant ist außerdem die Anschaffung eines kleinen Gartenhäuschens für 1000 Euro.

Bauamtsleiter Oliver Schramm begründete die Wahl des Unternehmens damit, dass im Fall der Fälle die Firma Holzbau in der Nähe seinen Sitz habe und man in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit weit entfernt sitzenden Unternehmen gemacht habe, beispielsweise bei Nachbesserungen. Weil für diesen Posten bislang keine Gelder eingeplant waren, musste der Gemeinderat den überplanmäßigen Ausgaben zustimmen.

Über das Umweltschutzamt hat die Gemeinde Werbach die Auflage erhalten, den Phosphatgehalt auf der Kläranlage Gamburg zu reduzieren. Um dies zu gewährleisten, muss eine Dosierungsanlage nachgerüstet werden, so Schramm.

Den Auftrag für den baulichen Teil, dazu zählen unter anderem die Einhausung und Kanalleitungen, erhält die Firma Bokmeier aus Bad Mergentheim in Höhe von rund 37 000 Euro. Die technische Ausrüstung, wie die Steuereinheit und Softwareinstallation, wird die Firma Conaqua Wassertechnik aus Röthenbach zu einer Angebotssumme von rund 200 000 Euro übernehmen. Die Umsetzung der Maßnahme soll bis zum Jahr 2024 erfolgen, das gab Bauamtsleiter Oliver Schramm bekannt. Der Gemeinderat stimmte zu.