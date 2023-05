Schöffen-Liste wird ausgelegt

Neubrunn. Die Gemeinde Neubrunn wird zum Zielabweichungsverfahren BPL Unterer Zellenrain in Wenkheim um Stellungnahme gebeten. Ziel des Verfahrens ist, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Verlagerung und Erweiterung des bestehenden Lebensmitteleinzelhandels „Evelyns Frischemarkt“ zu schaffen und hierfür ein Sondergebiet festzusetzen. Der Marktgemeinderat stimmte wegen Nichtbeachtung des Kongruenzgebotes und der bestehenden Nähe zum Markt in Neubrunn nicht zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im laufenden Jahr findet für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 wieder die Wahl der Schöffen statt. Daher werden in allen Kommunen Bayerns Vorschlagslisten erarbeitet, aus denen durch einen beim jeweils zuständigen Amtsgericht gebildeten Schöffenwahlausschuss eine Auswahl erfolgt. Neubrunner und Böttigheimer Bürger hatten die Möglichkeit, sich für das Amt zu bewerben. Acht Personen haben sich gemeldet. Die Vorschlagsliste wird nun eine Woche ausgelegt und anschließend mit eventuell vorgetragenen Einwänden und Einsprüchen an das Gericht übersandt. Der Gemeinderat stimmte der vorgelegten Vorschlagsliste zu.

Beim Treffen der örtlichen Beauftragten im Landratsamt, bei dem auch einige Bürgermeister teilnahmen, wurde als Schwerpunkt der Vorschlag einer Mustersatzung für Beauftragte für die Belange von Menschen mit Handicap in den Gemeinden vorgestellt und diskutiert. Das Gremium beschloss von einer solchen Satzung abzusehen.

Mehr zum Thema Verkehrswegenetz Radweg endet noch im Nirgendwo Mehr erfahren Gemischter Chor „Klangfarben“ Hans-Joachim Richl ist der neue Dirigent Mehr erfahren Sportverein Nur 13 Mitglieder erschienen Mehr erfahren

Der Bürgermeister gab Informationen zum geplanten „Tag der Vereine“ bekannt. Die Gemeinde möchte den ortsansässigen Vereinen eine Plattform für eigene Werbung und Mitgliedergewinnung bieten. Bei Treffen mit den Vereinsvorsitzenden wurden folgende Termine festgelegt: Sonntag, 21. April 2024 in der Festhalle in Neubrunn und Sonntag 13. Oktober 2024 in der Frankenlandhalle in Böttigheim, jeweils von 11 bis 18 Uhr. ank