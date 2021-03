Die Natursteinwerke Hofmann in Gamburg arbeiten seit 2014 am Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses mit. Zwei komplette Fassadenfronten stammen von Hofmann und ihren Partnern.

AdUnit urban-intext1

Gamburg. „Natürlich bin ich unendlich stolz“: Heinrich Georg Hofmann muss ein wenig lachen bei der Antwort. Denn die liegt für den Geschäftsführer der Hofmann Naturstein GmbH auf der Hand. Gemeinsam mit einem Partner aus Bamberg errichtete das Unternehmen zwei der drei Sandsteinaußenfassaden des Berliner Stadtschlosses. „Hier im Haus hat wirklich jedem Firmenangehörigen die Mitarbeit an diesem Projekt Spaß gemacht“, sagt Hofmann.

Wer sich dem Prunkbau von der Lustgartenseite (Süden) her nähert, schaut direkt auf die exzellente Arbeit der Firma. Vom einfachen Fassadenteil über Gesimse, Säulen, Gewände, Schmuckelemente, Wappen, und Figuren, vom Sockel bis zur Balustrade: Alles stammt aus Gamburg. Genauer gesagt aus Niklashausen, denn die Steinmetzarbeit erfolgte am Gründungsstandort der Firma. Mit dem Bamberger Unternehmen gründete man eine vor Angebotsabgabe eine AG und erhielt den Zuschlag für mehrere Lose (zwei Seiten). Von den an der Fassade (inklusive Innenhof) verbauten 10 000 Kubikmetern Stein stammt rund die Hälfte von der AG Hofmann/Bamberger. Der Sandstein dafür kommt aus dem firmeneigenen Steinbruch in Warthau bei Breslau in Polen. „Auch das ursprüngliche Schloss wurde aus diesem Sandstein errichtet“, weiß Hofmann zu berichten. Waren Anfang des 18. Jahrhunderts unter Baumeister Andreas Schlüter 50 Bildhauer und mindestens 150 Steinmetze über viele Jahre beschäftigt, so übernimmt heute ein Gutteil der Arbeiten eine computergesteuerte Fünf-Achs-Fräse. Etwa 95 Prozent des Bauteils entsteht maschinell. Die restlichen fünf Prozent sind filigrane Handarbeit der Steinmetze. Mit Lkw gehen die Teile von Gamburg dann nach Berlin. Spezialmonteure kommen vor Ort zum Einsatz. Beim Bau der Fassade muss jeder Handgriff sitzen, wenn tonnenschwere Teile millimetergenau eingepasst werden.

Antinous-Figur

Ein Höhepunkt der Arbeit in Berlin war die Positionierung der drei Meter großen Kopie der Figur des Antinous im Innenhof. Das Gamburger Unternehmen spendete diese Figur. Und das sicher auch, weil die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer des Fördervereins Berliner Schloss, Wilhelm von Boddien, und dem Projektmanager Detlef Krug laut Hofmanns Aussage „einfach nur perfekt“ geklappt habe. Lob hat Hofmann auch dafür, dass der Bau sowohl termingerecht fertig gestellt wurde, als auch im Kostenrahmen (insgesamt 630 Millionen Euro) geblieben ist. Im weltweit tätigen Unternehmen hat man sofort erkannt, wie wichtig dieses Vorhaben für Berlin ist. „Dieses Schloss gibt der Stadt ein Stück Identität zurück. Es ist ein großer Zugewinn und schafft mit den Bauten der Museumsinsel eine Komplettheit, die vorher keiner zu hoffen gewagt hat“, sagt Hofmann.

AdUnit urban-intext2

Die Kosten für die Fassade, 120 Millionen Euro, wurden komplett durch Spendengelder aufgebracht. Dass ausgerechnet die Berliner Bürger laut Boddien nicht die Spendenfreudigsten waren, kann Hofmann nicht nachvollziehen. Er ist sich jedoch sicher, die Skepsis wird spätestens weichen, wenn das Humboldt Forum (wie das Stadtschloss nach Wiederaufbau heißt) eröffnet ist und die Hauptstädter es sozusagen in Besitz nehmen können. Das lehrt ihn die Erfahrung beispielsweise nach dem Aufbau des Braunschweiger Schlosses.

Aber auch in Berlin ist das Unternehmen sehr aktiv. So liefen während der Arbeiten am Schloss noch weitere zwölf Großbaustellen in der Hauptstadt, beispielsweise an den Rundtürmen „Max und Moritz“ am Alexanderplatz, auf dem Ku’damm, in der Knesebeckstraße, am Erweiterungsbau des Innenministeriums und am Campus Golm in Potsdam. Das Unternehmen Hofmann ist ein sehr erfolgreicher „Global Player“. Pro Jahr werden etwa 100 große Natursteinfassaden-Projekte realisiert, darunter am American Museum of Natural History in New York, am Regents Place in London oder in Hongkong. Dass das Unternehmen ständig auf der Suche nach fähigen Handwerkern und Technikern ist, die auch gern mal weltweit arbeiten, ist nachvollziehbar.

AdUnit urban-intext3

Im Dezember feierte die Firma ihr 75-jähriges Bestehen. Da hätte die Eröffnung des Forums gut gepasst. Doch die fand relativ unaufgeregt online statt, soll jedoch live im Sommer nachgeholt werden. Bis dahin wird der dazugehörige U-Bahnhof „Museumsinsel“ fertig sein, an dem Hofmann natürlich auch mitgebaut hat. „Mit seinem Sternenhimmel steht er den Moskauer Bahnhöfen in nichts nach“, freut sich Heinrich Georg Hofmann.