Saison-Start auf der Gamburg

Gamburg. Die Gamburg öffnet ihre Burg- und Gartentore wieder regulär an jedem Wochenende und Feiertag für Besichtigungen und Führungen. Auch das stimmungsvolle Café auf der Burgterrasse sowie der Shop im Alten Waschhaus werden nun wieder von der Familie von Mallinckrodt in Betrieb genommen.

Fester Bestandteil des Programms sind die monatlichen Sagen- und Geisterführungen. Die nächste wird am 30. April um ein festliches Walpurgisfeuer ergänzt.

Ein Schwerpunkt soll in diesem Jahr das Naturerlebnis sein: In den Gärten der Gamburg wird die zertifizierte Kräuterführerin Julia Sulo Workshops anbieten. Dabei können Teilnehmer am 24. April auch durch das Naturschutzgebiet „Apfelberg“ geführt werden. Daneben kann man mit der angehenden Waldpädagogin Friederike Faulhaber zum „Baumdetektiv“ werden.

Ab Mai finden die geführten Kanutouren zwischen Kloster Bronnbach und der Gamburg wieder statt. Ab Juli bietet Rainer Kinscher Gesundheits-QiGong und Waldbaden an. Dazu kommen die Kreativwochenenden „Schrift-Bilder“ und in Kooperation mit Kloster Bronnbach die Kombikurse „Das Bunte Leben“ und „Mehr Öl wagen!“.

Ein Höhepunkt auf der Gamburg wird das „Staufer-Wochenende“ zum 900. Jubiläum der Geburt Kaiser Friedrichs I. zwischen dem 10. und 12. Juni sein: Einem musikalisch begleiteten Vortrag vor den „Barbarossa-Fresken“ im Rittersaal folgen Kurse für Historisches Fechten und Intuitives Bogenschießen sowie eine Kombiführung zwischen der Gamburg und dem Kloster Bronnbach. Gitarristin Alexandra Whittingham aus England tritt am 4. Juni auf. Mit Tom Daun sind am 2. September unter dem Titel „O’Carolan’s Dream“ Harfenklänge aus Irland und Schottland zu hören. Am 23. September präsentiert das Duo „Agua y Vino“ sein Programm „Flamenco libre“.