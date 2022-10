Richl ist nun Chorleiter

Böttigheim. Nach einem Gottesdienst zu Ehren der verstorbenen Vereinsmitglieder begann die Mitgliederversammlung des Gesangvereins Klangfarben Böttigheim in der Frankenlandhalle. Der Vorsitzende Robert Müller hießt neben den Mitgliedern auch Bürgermeister Heiko Menig, Ehrenvorstand Helmut Spörer und die Ehrenmitglieder willkommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Anschluss berichtete Müller kurz über die Aktivitäten des Vereins im Jahr 2021, der unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie zu leiden hatte. Alle geplanten Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Während dieser Zeit startete der Verein eine Werbeaktion zur Gewinnung neuer Sänger. Bei einem Infotag wurden zwei neue Sänger gewonnen.

Beim Totengedenken wurde Manfred Grein nach 38 Jahren Vereinszugehörigkeit gedacht. Er war lange Jahre im Männerchor aktiv und mehrere Perioden als Beisitzer des Vereins.

Berichte

Mehr zum Thema „Harmonie“ Schloßau Probenraum der Stolz des MGV Mehr erfahren Feuerwehr Gerichtstetten Corona bremste Floriansjünger aus Mehr erfahren

Es folgte der Bericht der Schriftführerin Marlene Menig. Kassenwart Andreas Gungl berichtete über die Kontobewegungen. Die Ausgaben für die Chorleitung waren genauso hoch wie im Vorjahr. Staatliche Hilfe wurde auch im zweiten Corona-Jahr nicht in Anspruch genommen, auch wenn die Einnahmen aus den üblichen Veranstaltungen ausfielen. Allerdings konnten Spenden von Jubilaren und eines großzügigen Mitglieds verbucht werden.

Im Rahmen der Generalversammlung wurden auch die in den letzten beiden Jahren ausgeschiedenen Chormitglieder mit einem Weinpräsent verabschiedet: Herrmann Haas, der 61 Jahre eine tragende Säule im Bass war. Ferner wurden folgende Sängerinnen, die dem Gemischten Chor bei seiner Gründung im Jahre 2007 oder kurz danach beigetreten waren, verabschiedet: Roswitha Reinhart, Hanne Reinhart, Sigrid Behl, Marliese Schäfer, Ruth Eisenhauer.

Proben in Halle oder Rathaus

Dann würdigte Bürgermeister Heiko Menig die Aktivitäten des Vereins. „Die Belastungen durch die Corona-Pandemie waren und sind eine hohe Herausforderung für die Vereine. Das heimische Sofa hat so mancher lieben gelernt und es fällt nicht leicht, dieses wieder zu verlassen, um einmal in der Woche zur Chorprobe zu kommen, damit auch die Freude an der Gemeinschaft wieder angeregt wird.“

Der Verein könne seine Chorproben wahlweise in der Halle oder im Rathaus durchführen.

Zurzeit wird im Rathaussaal geprobt, da dort die Akustik besser ist. Laut Bundesgesetz dürfe in öffentlichen Räumen über den kommenden Winter allerdings nur bis 19 Grad beheizt werden.

Die bisherige Dirigentin hatte aus privaten Gründen zur Jahresmitte gekündigt. In der Folge wurden sehr umfassende und zeitaufwendige Aktionen zur Gewinnung eines neuen Dirigenten unternommen. Schließlich wurde man aber fündig und konnte mit Hans-Joachim Richl einen sehr erfahrenen Chorleiter gewinnen, der auch sonst in vielfältiger Weise in der Musikbranche aktiv ist. Nun können wieder neue Herausforderungen in Angriff genommen werden, wie ein Benefizkonzert zu Gunsten der Kircheninnenrenovierung.