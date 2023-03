Querungshilfe statt Zebrastreifen

Werbach. Die Kommune wächst immer weiter. Derzeit werden im Baugebiet „Oberes Tor links der Straße III“ in Richtung Niklashausen wieder 29 Bauplätze erschlossen. Infolgedessen ist damit zu rechnen, dass immer mehr Bürger – vor allem Kinder – von dort kommend, sich auf den Weg Richtung Grundschule, Tauberhalle oder Kinderhaus in der Friedhofstraße machen.

Doch wer vor dem Werbacher Rathaus stehend in Richtung Campus will, muss recht sportlich sein – denn das Überqueren der Böttigheimer Straße erfordert aufgrund des sehr hohen Verkehrsaufkommens öfter mal einen Sprint.

Die von der Kommune geforderten Zebrastreifen oder Tempo-30-Zonen wurden bisher alle durch das Verkehrsministerium abgelehnt.

Nun behilft sich die Gemeinde mit dem Umbau der bereits vorhandenen Querungshilfe in der Böttigheimer Straße. Dies gab am Dienstagabend Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr zu Beginn der Gemeinderatssitzung bekannt. Sie soll deutlich breiter und für den fließenden Verkehr optisch besser sichtbar gestaltet werden. „Diese Maßnahme ist eindeutig ein Beitrag zur Sicherung des Schulwegs“, so Dürr.

Die Sanierung der Querungshilfe soll laut Bürgermeister Ottmar Dürr am kommenden Montag, 6. März, beginnen. Die anfallenden Kosten dafür werden komplett vom Landkreis getragen.