Photovoltaikanlagen als Bausteine für sichere Zukunft

Brunntal/Gamburg/Niklashausen. Thomas König stellte sich in den Ortsteilen Brunntal, Gamburg und Niklashausen den Bürgern vor. Dazu ging uns von dem Bürgermeisterkandidaten folgender Bericht zu:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Gamburg sieht König einen „schon dramatischen Investitionsstau“, denn der Zustand von Halle und etlichen Straßen verschlechtert sich von Jahr zu Jahr: „Hier braucht es in Kürze eine verbindliche Planung, um dringend notwendige Verbesserungen in die Wege zu leiten“. Die seit langem gestellte Forderung, das Ortsschild an der Landesstraße kommend aus Bronnbach aus Sicherheitsgründen nach außen zu versetzen, ist ein verständliches Anliegen der Gamburger. Einigkeit besteht auch darin, den Kindergartenbus für Gamburg und Niklashausen aufrecht zu erhalten.

In Niklashausen freut sich Thomas König über die Idee, eine Bürgerinitiative zu gründen, mit dem Vorschlag, das Areal beim Kindergarten zu einem attraktiven Dorfzentrum umzuwandeln: „Logisch, dass ich mich hier so gut wie ich kann einbringen werde“. Und er ist sich sicher, dass die Niklashäuser sich auch für den künftig leerstehenden Kindergarten etwas einfallen lassen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgermeisterwahl Werbach Werbach: Große Neugier auf künftigen Rathauschef Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgermeisterwahl Werbach Werbach: Bewerber standen Bürgern Rede und Antwort Mehr erfahren

In Brunntal bewegt viele Mitbürger die Frage, was gegen die zunehmende Überalterung unternommen werden kann. Fehlende Möglichkeiten sich ein Eigenheim zu errichten haben dazu geführt, dass kaum noch junge Familien dort wohnhaft sind. Hier müsse dringend Abhilfe geschaffen werden. Und dass man sich an der Straße nach Großrinderfeld ein befestigtes Bankett wünscht, ist eine nachvollziehbare Forderung, die es aufzugreifen gilt.

Welche Themen für die Gesamtgemeinde wichtig sind, darüber herrscht in allen Ortschaften weithin Einigkeit: Ganz vorne stehen eine bürgerfreundliche Verwaltung samt transparenten Entscheidungen von Rathaus und Gemeinderat. Bei Thomas König stehen hierfür alle Türen offen, „Öffnungszeiten, die allen gerecht werden samt digitalem Service, Gemeinderatssitzungen, die in der Regel öffentlich sind, enger Kontakt mit den Ortsvorstehern, umfassende Information mit moderner Homepage und Amtsblatt“.

Dann die Wertschätzung und Unterstützung des Ehrenamts – für Thomas König, seit Kindesbeinen selbst aktiv und seit 2015 Vorsitzender des TSV Marbach – ein dringendes Erfordernis, um auch in Zukunft Menschen für ehrenamtliche Tätigkeiten beispielsweise in Vereinen sowie in der Feuerwehr zu begeistern.

Generationengerechtigkeit: Für Senioren ein Leben in Würde und bestmöglicher Teilhabe am Alltag. Dass hierfür Gemeinde und Ehrenamt Hand in Hand arbeiten, ist für König eine ideale Grundlage, „die ich pflegen und ausbauen werde“. Für die Jugendlichen möchte er Räumlichkeiten bereitstellen, in denen sie zusammenkommen und sich wohl fühlen können, und „ich bin sicher, dass sie ihrer Pflicht für Ordnung und Anstand gerecht werden“.

Ein zentrales Thema bei allen seinen Bürgergesprächen waren Photovoltaikanlagen. Wo immer möglich, zum Beispiel auf öffentlichen Gebäuden und im Eigentum von Gemeinde und Bürgerschaft, sollten solche Anlagen errichtet werden. Für König „Bausteine für eine sichere und lebenswerte Zukunft“.

Sein Fazit: „Es gibt wirklich viel zu tun in den kommenden Jahren. Nur gut, dass ich mich auf meine Kompetenz als Verwaltungsfachmann verlassen kann.“