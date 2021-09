Ortskerne entwickeln

Neubrunn. Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Gemeinderats Neubrunn in seiner jüngsten Sitzung zu bewältigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Timo Renz von der Forstbetriebsgemeinschaft Würzburg und Förster für den Gemeindewald Neubrunn und Böttigheim informierte über den Sachstand der Forstarbeiten im Jahr 2021. Anschließend stellte er den Jahresbetriebsplan 2022 für die Forstarbeiten im Gemeindewald vor und erläuterte die einzelnen geplanten Maßnahmen. Der Marktgemeinderat stimmt dem Plan zu.

Als möglichen Standort für die Kneipp-Anlage in Neubrunn standen vier Orte zur Auswahl: in der Nähe der Festhalle, in der Gartenstraße, am Radweg an der Mühle und an der Kläranlage. Nach langer Diskussion und Abwägen von Vor- und Nachteilen entschied sich der Gemeinderat mehrheitlich für den Standort in der Gartenstraße.

Zur Weiterführung der Kanalinspektion wurde der Auftrag an die Firma Edmund Roos aus Altfeld vergeben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Landkreis hat angesichts des demografischen Wandels, der verstärkten Nachfrage nach Baugrund und der Verödung der Ortskerne das Thema Innenentwicklung, Stärkung der Ortskerne und Attraktivitätssteigerung der selbigen aufgegriffen. Eng verbunden ist die Thematik auch mit dem Thema Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Der Landkreis hat daher ein Förderprogramm aufgelegt. Gefördert werden unter anderem Kosten für die Entsorgung von Bauabfällen oder auch dem Abriss bestehender Gebäude oder die Aktivierung von Leerständen oder Baulücken. Nach ausgiebiger Diskussion legte der Gemeinderat als Fördergebiet die bebauten Ortsbereiche zum Stand 1939 fest.

Im Friedhof Neubrunn sollen im Bereich der Kapelle ein Handlauf und im unteren Bereich an den fünf Treppen je ein Geländer angebracht werden, um die Zugänge zu den Gräbern sicherer zu machen. Den Auftrag erhielt die Firma Koller aus Neubrunn.

Für die Kneippanlagen in Neubrunn und Böttigheim müssen noch Geländer und Handläufe beschafft werden. Ein Angebot liegt vor: 7639 für beide Geländer. Der Gemeinderat wünscht noch die Einholung von ein oder zwei Vergleichsangeboten und ermächtigte den Bürgermeister, dann den Auftrag an den Günstigsten abzugeben.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass bei der Sanierung der Frankenlandhalle in Böttigheim beim Außenanlagenbau Mehrkosten von knapp 3300 Euro entstanden. ank

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3