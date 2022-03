Offene Projekttage

Wenkheim. Ein Gesangsworkshop zum Thema „Improvisation“ wird am 19. und 20. März in der alten Synagoge in Wenkheim angeboten. Der Kurs richtet sich an alle, die gerne singen. Gesamtziel ist die gemeinschaftliche improvisierte Gestaltung eines „Circlesongs“.

Der Prozess soll die Teilnehmenden zum kreativen Umgang mit ihrer Stimme anregen und einen sichereren und selbstbewussteren Umgang mit der eigenen Stimme fördern. Hierfür lernen die Teilnehmer auch die Grundlagen der relativen Solmisation (Zuordnung von Silben) praktisch kennen.

Der Kurs ist für alle Sing-Begeisterten geeignet. Die Leitung hat Isabella Lohner, seit Oktober auch Chorleiterin bei Inselmut. Lohner, geboren 1995 bei Augsburg, ist staatlich geprüfte Ensembleleiterin und studiert Schulmusik mit Schwerpunkt Chorleitung an der Hochschule für Musik in Würzburg. Veranstalter des Workshops ist der Verein Artikuss mit dem Chor Inselmut.

