Ökonomie und Ökologie gleichermaßen im Blick

Wenkheim. Bürgermeisterkandidat Georg Wyrwoll traf sich zum Ortsrundgang und Bürgergespräch mit dn Bürgern aus Wenkheim. Hierzu ging uns vom Kandidaten folgender Beicht zu:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Ortsrundgang zeigten Bürgerinnen und Bürger innerörtliche Entwicklungsbedarfe auf: So gebe es im Ortskern von Wenkheim etliche Gebäude, die leer stehen und die saniert werden müssten. Hier habe die Kommune natürlich nur bedingt Einflussmöglichkeiten, so Wyrwoll. Dies betreffe auch die Weiterverwendung des Kindergartengebäudes, wenn der Kindergarten nach dem Umbau der ehemaligen Welzbachgrundschule dorthin umzieht. Auch in Wenkheim wurden Bauplätze für junge Familien gefordert. Ansonsten präsentierte sich Wenkheim von seiner schönsten Seite, zum Beispiel mit der ansehnlichen Obertorstraße, der Kneipanlage am Denkmalplatz oder den Einkaufsmöglichkeiten mit dem Frischemarkt der Familie Müller, der sich in Kürze vergrößern wird. Georg Wyrwoll sagte, dass er sich sehr gefreut habe, dass dieses Vorhaben sogar mit Mitteln des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum gefördert wird. Denn diese Maßnahme sichere die Vitalität des Ortsteils.

Das Wenkheimer Schwimmbad bezeichnete Wyrwoll als leuchtendes Beispiel gelebten Bürgerengagements, das für die Gesamtgemeinde unverzichtbar sei. „Wir können froh sein, dass wir solch eine tolle Einrichtung in unserer Gemeinde haben. Davon profitieren alle“, so Wyrwoll.

Mehr zum Thema Werbach Werbach: Harald Lurz zieht Bürgermeisterkandidatur zurück Mehr erfahren Bürgermeisterwahl Kandidatur in Werbach zurückgezogen Mehr erfahren

Im Schützenhaus stellte sich der Kandidat dann vor und suchte den direkten Dialog mit der Bürgerschaft. Hier sprach sich Wyrwoll auch für ein gutes Zusammenwirken aller christlichen Konfessionen aus und verwies unter anderem auf ein Hörbuch-Projekt mit Bibeltexten, bei dem er mitgewirkt habe.

Wyrwoll stellte aber auch Entwicklungsansätze für Werbach heraus und regte unter anderem an, Gemeinderatssitzungen auch wieder in den Ortsteilen durchzuführen. „Das wurde schon eine zeitlang praktiziert“, betonte Wyrwoll. Wenn die Bürgerinnen und Bürger das wünschen, könnte man das wieder aufnehmen.

Damit ergäbe sich gegebenenfalls eine einfache Maßnahme, den Zusammenhalt der Gesamtgemeinde weiter zu stärken.

Mit Verweis auf die Windräder bezeichnete Wyrwoll Wenkheim als das „Powerhouse der Gemeinde“. Es sei erfreulich, dass die Kommune am Betrieb der Windenergieanlagen und der Produktion klimafreundlichen Stroms finanziell beteiligt sei.

Wyrwoll unterstrich in Wenkheim abschließend , dass es ihm im Falle der Wahl ein wichtiges Anliegen sei, als Bürgermeister Ökonomie und Ökologie gleichermaßen im Blick zu behalten.