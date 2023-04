Nur 13 Mitglieder erschienen

Böttigheim. Die jährliche Generalversammlung des SV Böttigheim fand in der Frankenlandhalle statt. Der Vorsitzende Martin Jänker eröffnete die Generalversammlung und bedauerte, dass nur wenig Mitgliedergekommen waren. Gerade mal 13 Vereinsangehörige waren erschienen.

In einer Gedenkminute wurde an die verstorbenen Mitglieder Hanns Amend und Joachim Stolzenberger gedacht. Danach folgten die Tätigkeitsberichte der Vorstandsmitglieder. Harald Lutz hielt in Vertretung von Jens Bischof Rückschau auf das vergangene Jahr. Das Bogenturnier Ende September war wieder ein voller Erfolg.

Danach folgte der Kassenbericht von Alfred Rüger Die Kassenprüfer Peter Klingler und Norbert Kaufmann bestätigten eine tadellose Buchführung. Der Antrag auf Entlastung wurde einstimmig angenommen.

Bürgermeister Heiko Menig fiel auf, dass der Verein zwar eine stattliche Anzahl von Mitgliedern hat, wenn es jedoch um Vereinstätigkeiten geht, die Anzahl der Aktiven stark schrumpft und sich dann nur noch auf wenige Mitglieder beschränkt. Diese Tendenz sei generell zu beobachten. Es sieht fast so aus, als wenn die Bürger keine Bindung mehr zu einem Verein möchten und diverse Angebote lieber über einen externen Anbieter wahrnehmen. Zum Glück gebe es immer noch einige Aktive, welche die Vereinstätigkeit aufrecht erhalten und somit diverse Angebote den Bürgern zur Verfügung stellen können.

Das Hauptgeschehen des SV Böttigheim liegt im Moment auf dem Bogenschießen. „Das jährlich stattfindende Turnier ist eine tolle Geschichte und somit eine wichtige Werbung für unsere Gemeinde“ so Menig. Menig erwähnte noch, dass gerade mit allen Vereinen über einen „Tag der Vereine“ gesprochen wird. Ziel hierbei sei es, an einem bestimmten Tag jeden Verein mit einem Infostand oder einer Vorführung im Außenbereich der Bevölkerung zu präsentieren. Vielleicht würde dies doch den ein oder anderen Bürger dazu bewegen, sich einem Verein anzuschließen. Aufgrund Terminüberschneidungen sei dies jedoch erst in 2024 realisierbar.

Auch die dienstags stattfindende Wirbelsäulengymnastik, durchgeführt von Waltraud Krötz, findet regen Zuspruch. Es sind im Schnitt immer 16 bis 20 Personen mit dabei. Er wurde auch bereits mehrfach auf ein Kinderturnen angesprochen. Da sich jedoch kein Übungsleiter findet ist dies nicht durchführbar. Das nächste Bogenturnier findet am 30. September 2023 statt. svb