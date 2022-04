Neubrunn: Lösung für Ertüchtigung der Kläranlagen wird gesucht

Neubrunn. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Neubrunn legte Geschäftsstellenleiterin Simone Weimann-Roloff die Zahlen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 vor. Der Verwaltungshaushalt weist in Einnahmen und Ausgaben 4 654 250 Euro aus. Im Vermögenshaushalt stehen 4 334 700 Euro auf der Einnahmen- und der Ausgabenseite. Um den Haushalt stemmen zu können wird eine Kreditaufnahme von 700 000 Euro eingeplant. Der Marktgemeinderat stimmte der vorliegenden Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2022 zu. Der Bebauungsplan „Brennofen II“ in Böttigheim wird überarbeitet. Dem von der Auktor Ingenieur GmbH aus Würzburg für die Änderung vorgelegten Ingenieurvertag stimmte das Gremium zu.

Vor einem möglichen Verkauf des Grundstücks Deutschherrenstraße 14 und der damit einhergehenden Abholzung ist ein artenschutzrechtliches Kurzgutachten nötig. Dem stimmten die Räte zu. Das Gutachten wird wird bis 30. Juli vorliegen.

Am Sandsteinbrunnen im Bereich des Rathauses Neubrunn gibt es deutliche Kalkausblühungen. Es wurde ein Steinmetz- und Steinbildhauermeister zur Beurteilung des Zustands hinzugezogen. Der Brunnen muss gesäubert und sollte nicht mehr mit Trinkwasser betrieben werden. Es wird empfohlen, das verschmutzte Pflaster und die kleine Einfassungsmauer ebenfalls zu reinigen und alles mit Kieselsäureester zu festigen. So werde der Brunnen haltbarer und das Wassersaugverhalten reduziert. Das Ganze kostet laut Angebot brutto rund 4576 Euro.

Die Räte befassten sich auch mit der Ertüchtigung der Kläranlagen Böttigheim und Neubrunn. Dabei wäre zu überlegen, die Kläranlage Böttigheim abwassertechnisch an die Kläranlage Neubrunn anzuschließen. Durch das Pumpen des Abwassers über den Rainberg nach Neubrunn könnte die Kläranlage Böttigheim zum „Rückhaltebecken“ umgebaut werden und eine Gesamtertüchtigung entfallen. Es wäre möglich, die dann in der Kläranlage Neubrunn für das gesamte Gemeindegebiet gesammelten Abwässer an eine benachbarte Kläranlage weiterzuleiten. Dadurch könnte neben der teuren Ertüchtigung der beiden Kläranlagendie personelle Konstellation entzerrt werden. Grundsätzlich wäre der Verbund für beide Kläranlagen eine zukunftsfähige Lösung.

Der Markt Neubrunn ist in seiner Konstellation zu klein, um zwei vollwertige Kläranlagen nach dem Stand der Technik und den rechtlichen Regularien des Wasserrechts zu betreiben, hieß es. Die Firma GS Wasser und Umwelt GmbH, Höchberg, wird deshalb beauftragt, die Details der Anschlussvarianten zu prüfen.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken von der Antragstellung zur Förderung eines Street-Soccer-Felds im Rahmen des ELR-Aufrufs abrät. Im Wertheimer Ring in Böttigheim wurden nach Vorgabe von Polizei und Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Markierungen für alternierendes Parken angebracht. Mit anderen Gemeinden und dem Landkreis denken die Verantwortlichen der Marktgemeinde darüber nach, einen Zweckverband Verkehrsüberwachung zu gründen. Für die Baumaßnahme Hauptstraße 26 beauftragten die Räte das Büro BRS aus Marktheidenfeld 3. Den Baugesuchen erteilten die Räte das Einvernehmen. ank

