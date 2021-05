Neubrunn legt Regeln für die Bürgerfragestunden fest

Neubrunn. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Neubrunn war der von der Gemeinde beabsichtigte barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen in der Hauptstraße im Bereich des Rathauses ein Thema. Auf der rechten Seite soll die Haltestelle am Kriegerdenkmal beginnen und ortsauswärts führen. Die Eigentümerin des Anwesens, in dem eine Zahnarztpraxis untergebracht ist, stimmte zu, dass die Einfahrt in die Garage nicht berücksichtigt, jedoch der Zugang zur Garage gewährleistet werden muss. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite soll die Haltestelle ebenfalls barrierefrei errichtet werden, wegen der Hofeinfahrten und der Kreuzung jedoch in verkürzter Form.

Der Eigentümer des Grundstückes Flurstück Nummer 6917 auf Gemarkung Neubrunn wollte die Meinung des Gemeinderats zur Nutzung der Ackerfläche hören. Der Eigentümer könnte sich den Anbau von Reben, die Kultivierung von Blumen wie Lavendel oder Tulpen, aber auch eine Blühwiese für Insekten vorstellen. Die Räte zeigten sich für alle Varianten offen und wiesen darauf hin, dass je nach Vorhaben das jeweilig zuständige Amt hinzuzuziehen ist.

Die Stadt Wertheim informierte die Gemeinde Neubrunn im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange über die Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Almosenberg – Erweiterung 1“ in Dertingen sowie über die Änderung des Flächennutzungsplans 89 der Kommune. Der Gemeinderat wiederholte seine bereits bei der frühzeitigen Anhörung im Mai 2019 geäußerten Bedenken hinsichtlich der zu erwartenden Zunahme des Verkehres durch Böttigheim. Das Gremium sprach sich weiter gegen eine mögliche Ansiedlung eines Möbelhauses aus.

Die Sinkkastenreinigung für das Jahr 2021 wurde ausgeschrieben. Von fünf angefragten Firmen reichten zwei Angebote ein. Den Auftrag erhielt nun das Unternehmen Florian Hofmann aus Würzburg.

Damit einer Bürgerfragestunde vor den Gemeinderatssitzungen stattfinden kann, ist die Änderung der Geschäftsordnung für den Marktgemeinderat vom 5. Mai 2020 erforderlich. Der Marktgemeinderat beschloss, dass eine Bürgerfragestunde eingerichtet wird, die künftig zu Beginn der öffentlichen Sitzungen des Gremiums Marktgemeinderats stattfindet. Die Dauer soll in der Regel 30 Minuten betragen. Die Bürger müssen ihre an das Gremium Fragen an die Räte spätestens eine Woche vor der jeweiligen Sitzung schriftlich oder per E-Mail beim Ersten Bürgermeister oder seinem Vertreter im Amt einreichen. Der Fragesteller muss in der Sitzung anwesend sein. Weiter wurde festgelegt, „es können nur Fragen gestellt werden, die für die öffentliche Behandlung geeignet sind“. Inhaltliche Angelegenheiten und Aufgabenbereiche müssen den Markt Neubrunn betreffen. Die Fragen dürfen keinen inhaltlichen Bezug zur Tagesordnung der jeweils auf die Bürgerfragestunde nachfolgende Sitzung haben.

Bürgermeister Heiko Menig berichtete aus dem Bauausschuss, dass im Schlossgarten der große Baum vor dem Turm gefällt werden muss. Dieser Baum ist bereits dürr, der Stamm kaputt und er verliert Äste. Ein sehr hoher Baum in der Keilsgasse/Kreuzung Ringstraße bleibt zunächst stehen. Es soll jedoch geprüft werden, ob das Wurzelwerk die Kellerwand das dortigen Hauses beschädigt.

Weiter sprach sich der Bauausschuss dafür aus, dass zur Beschriftung der Urnengartengräber weiterhin 25 mal 25 Zentimeter große Platten verwendet werden sollen. Diese Größe sei auch in anderen Friedhöfen üblich. Ab der dritten Beisetzung in einem Urnengartengrab kann eine zweite Platte dazugelegt werden.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass bei den Baumfällarbeiten im Bereich Kreuzweg und Ölgarten in Neubrunn die Figuren des Ölgartens entfernt und im Bauhof zwischengelagert wurden. Altbürgermeister Achim Rieck hat sich bereiterklärt, mit dem Helfernetzwerk, dem Verein für Kultur und Heimatpflege und der Unterstützung aus dem Bauhof die Figuren wieder aufzustellen und den Ölgarten herzurichten.

Den vorliegenden Bauanträgen erteilte der Gemeinderat sein Einvernehmen. Thema war dabei auch der Antrag auf Nutzungsänderung einer ehemaligen Werkhalle auf Flurstück Nummer 832/1 in Neubrunn zu Lager- und Stellflächen für Wohnungsanhänger, Wohnmobile, Baumaschinen und Baufahrzeuge. Die Flächen sollen primär für private Zwecke genutzt, aber auch Stellflächen zur Anmietung ausgewiesen werden. Das Gremium stimmte der Nutzungsänderung unter der Vorgabe zu, dass dadurch keine störende Beeinträchtigung des ausgewiesenen allgemeinen Wohngebiets erfolgt. ank