Neubaugebiete schaffen

Wenn an diesem Sonntag der neue Bürgermeister von Werbach gewählt wird, gibt es nach Aussagen vieler Bürger nur einen Kandidaten: Lutz Strobel. Er ist an Welzbach und Tauber aufgewachsen und lebt hier. Sein Blick ging schon immer über den Tellerrand hinaus und so sieht er Werbach und seine Ortsteile als Einheit.

„Wenn ich am 23. April gewählt werde, will ich für alle Bürgerinnen und Bürger da sein. Deshalb werde ich am Sonntag meine Stimme auch in Brunntal abgeben. Als Symbol dass auch die leisen Stimmen gehört werden“ . Es gibt viel zu tun und dieser Aufgabe stellt sich der diplomierte Designer und Flugkapitän gerne. Mit meinem erworbenen Fachwissen gehe ich zielgerichtet und lösungsorientiert an die mir gestellten Aufgaben heran. In den letzten Wochen habe ich in unzähligen Gesprächen erfahren dürfen, wo in der Gemeinde Werbach der Schuh drückt. Vieles, was ich da gehört habe, lässt sich umsetzen und verändern. Einiges, das muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, dauert ein wenig länger.

Ich werde die Bürgerinnen und Bürger viel mehr in das Entscheidungsgeschehen einbinden und ihren Meinungen Gehör verschaffen, schließlich bin ich als Bürgermeister den Bürgern verpflichtet, und zwar allen. Die Stärkung der Wirtschaft liegt mir dabei genauso am Herzen wie die Stärkung des Ehrenamtes. Beides ist für die Kommune wichtig, und ich werde es mit Liebe zur Gemeinde und mit Leidenschaft angehen. Wichtig ist aber auch der Zuzug von Neubürgern, um Werbach und seine Ortsteile fit für die Zukunft zu machen. Dafür will ich mich für Neubaugebiete in allen Ortsteilen einsetzen.

Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe in der Verwaltung liegt mir ebenfalls am Herzen. Flache Hierarchien stärken das Verantwortungsbewusstsein, habe ich in den Jahren als Flugkapitän gelernt. Dabei sehe ich mich als Moderator und nicht als Dominator. All das und noch viel mehr will ich angehen, wenn ich als Bürgermeister von Werbach gewählt werde.