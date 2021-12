Nein zu Bürgerbegehren

Neubrunn. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat in Neubrunn die Änderung des Bebauungsplans „Brennofen II“. Das Gremium beauftragte dazu das Planungsbüro Auktor Ingenieur GmbH aus Würzburg mit der stadtplanerischen Leistung.

Die Verwaltung hatte im April Förderanträge für die Sanierung der Bildstöcke in Neubrunn gestellt. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege erteilte nun die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn. Der Markt Neubrunn will die Sanierung des Bildstocks in der Hauptstraße und des Wegkreuzes im Wenkheimer Wald 2022 umsetzen. Die Nepomuk-Figur in der Keilsgasse und der Bildstock am Rainberg sollen 2024 saniert werden. Die Untere Denkmalschutzbehörde hat die Erlaubnis zur Sanierung des Kreuzwegs in Böttigheim erteilt. Der Marktgemeinderat beschloss, die Maßnahme 2023 umzusetzen.

Bei der Gemeinde ist ein Antrag zur Sperrung der Treppe Südtorsteige im Winter beziehungsweise zur Räumung von Eis und Schnee durch den Markt eingegangen. Nach eingehender Diskussion beschlossen die Räte, diese Treppe zum „Sommerweg“ zu erklären. Das bedeutet, dass sie im Winter gesperrt wird.

Weiter beschäftigte sich das Gremium mit dem bei der Verwaltung eingegangenen Antrag für das Bürgerbegehrens „Kein Buslinienverkehr im Wertheimer Ring“ (Stopp/Abschaffung der Befahrung des gesamten Wertheimer Rings in Böttigheim durch Busse/Buslinienverkehr und auch künftig keine weitere Befahrung oder Nutzung dieser Straße durch Fahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs oder dergleichen). Da die Vorgaben für ein Bürgerbegehren in einigen Punkten nicht erfüllt wurden, haben die Mandatsträger das Ganze abgelehnt.

Keine Zustimmung erteilten sie ebenso Anträgen der Anwohner des Wertheimer Rings zum Stopp der Befahrung durch den Buslinienverkehr, zum Anbringen von „Anlieger frei“-Schilden oder zur Ausweisung einer Alternativstrecke. Begründet wurde die Ablehnung mit zu hohen Kosten oder damit, dass das Ganze nicht umsetzbar sei. Jedoch soll es eine Verkehrsschau mit der Polizei geben, um eventuell mögliche Lösungsansätze zu finden.

Das Gremium befasste sich schon mehrfach mit der Anschaffung eines Notstromaggregates zur Aufrechterhaltung der Wasserversorgung. Da bei der Fördermaßnahme „Konjunkturpaket Wasserversorgung“ die Nutzung des Notstromaggregats ausschließlich für den Notbetrieb erlaubt ist, beschloss es nun, auf die Förderung zu verzichten. Die Beckenpumpen im Freibad in Neubrunn sind fast 30 Jahre alt. Im Rahmen des Energiecoachings wurde berechnet, dass durch den Austausch der Pumpen 25 Prozent der bislang benötigten Energie eingespart werden könnten. Die Räte beschlossen mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit, den Förderantrag für diese Maßnahme zu stellen.

Den vorliegenden Bauanträgen erteilte das Gremium sein Einvernehmen. ank