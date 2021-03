Werbach. Der Werbacher Gemeinderat tagte am Dienstag in der Tauberhalle und fasste einstimmige Beschlüsse. Beim Thema Kindergartenbedarfsplanung verwies erläuterte Bernhard Bach auf die gesetzliche Grundlage des Kindertagesbetreuungsgesetzes, nach der die Gemeinde nachzuweisen habe, dass diese ein bedarfsorientiertes Angebot habe. Werbach lasse zu dem Thema Umfragen machen und seit Jahren gebe es kaum Veränderungswünsche.

Kurze Vorlaufzeit

Zum Bereich der Kinder unter drei Jahren meinte Bach, dass die Gemeinde für 69 Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum vollendeten dritten Lebensjahr 38 Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten in Werbach, Wenkheim und Niklashausen zur Verfügung stelle. Nicht alle Kinder beanspruchten einen Betreuungsplatz. Die Vorlaufzeit für eine bedarfsgerechte Planung sei hier sehr kurz, weshalb es zeitweise zu geringen Wartezeiten komme. Er bezeichnete das Angebot als „gut ausgelastet“.

Für Kinder über drei Jahre stünden für 89 Kinder 118 Betreuungsplätze in den drei Kindertagesstätten zur Verfügung. Die derzeitigen Betreuungsplätze seien zum Stichtag ausreichend. Im Kindergarten in Werbach würden in drei Gruppen in verschiedenen Gruppenformen Betreuungszeiten angeboten, erweitert durch das Angebot eines warmen Mittagessens. Die Auslastung sei hier sehr hoch, so Bach. „Wir kriegen es immer gerade so hin“.

Im Kindergarten in Niklashausen biete die Gemeinde eine Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit an. Zum Stichtag sei das Angebot ausreichend, „gut ausgelastet“, hinsichtlich des Raumes allerdings eng. Im Kindergarten in Wenkheim werde eine altersgemischte Gruppe für Zweijährige bis zum Schuleintrittsalter sowie eine Kleingruppe für Kinder ab drei Jahren angeboten. 15 Kinder über drei Jahren und acht unter drei Jahren, welche doppelt gezählt werden, ergeben 31 Plätze. Die starke Nachfrage bestätige die Planung der Gemeinde, das Wenkheimer Schulgebäude zum Kindergarten umzunutzen und mit einem Anbau zu versehen.

Bach informierte, die Betreuungsmöglichkeiten im Rahmen der verlässlichen Grundschule vormittags und die Nachmittagsbetreuung an der Grundschule in Wenkheim mit dem Angebot eines warmen Mittagessens würden gut angenommen und seien ausreichend. Bei der Planung der Ganztagsgrundschule wisse man noch nicht hundertprozentig, was an Betreuung nachgefragt werde.

Ausreichendes Angebot

tZusammenfassend konnte festgestellt werden, dass zum Stand 31. Dezember das Angebot bedarfsgerecht und auch ausreichend sei. Das Angebot einer Ganztagesbetreuung könne auf Grund der räumlichen Voraussetzungen nur im Kindergarten in Werbach angeboten werden. Eine steigende Nachfrage nach Ganztagesplätzen reduziere ab einer gewissen Anzahl von Kindern automatisch das Angebot für andere Betreuungsformen.

Durch die hohe Nachfrage nach Baugrundstücken in den Ortsteilen Wenkheim und Werbach sei damit zu rechnen, dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in den nächsten Jahren konstant hoch bleibt. Der Gemeinderat stimmte der Kindergartenbedarfsplanung zum Stichtag 31. Dezember einhellig zu.

Rechtsgrundlage wichtig

Zur Beratung und Beschlussfassung der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung erklärte Bürgermeister Ottmar Dürr eingangs, es gehe darum, bei Einsätzen eine Rechtsgrundlage zu haben, um entsprechende Kosten in Rechnung stellen zu können. Kämmerer Michael Ank erläuterte, die Satzung beruhe auf der Entschädigungssatzung auf Basis eines strikt vorgegebenen Katalogs. Der Gemeinderat beschloss die Satzung über den Kostenersatz bei Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Werbach einstimmig. Die Satzung soll ab dem 1. April 2021 in Kraft treten.

Der Bürgermeister legte den Sachverhalt zum Wirtschaftsplan 2021 des Zweckverbands Wasserversorgung Mittlere Tauber dar. Die Gemeinde Werbach sei als Verbandsmitglied mit 7,39 Prozent beteiligt und werde in der Verbandsversammlung durch Bürgermeister Ottmar Dürr und Gemeinderat Michael Zwingmann vertreten. Am 1. März sei Verbandsversammlung mit der Verabschiedung des Wirtschaftsplans.

Dürr sagte, der Wirtschaftsplan sei umlagefinanziert. Für Werbach falle nun ein Betrag von 69 000 Euro an.

Neben Eigenmaßnahmen wie beim Hochbehälter gebe es im Funktionsabschnitt Werbach Investitionen für die Roh-/Reinwasserleitung „Pumpwerk Impfinger Grund“ bis zum Abzweig Werbach in Höhe von 2,185 Millionen Euro, Roh-/Reinwasserleitung Abzweig Werbach bis zum „Pumpwerk Stürmershölzlein“ in Höhe von 1,32 Millionen Euro, den Interimsanschluss „Pumpwerk Stürmershölzlein“ mit 60 000 Euro und den Umbau Kellerbrunnen Werbach mit 85 000 Euro. In der Summe seien das gut dreieinhalb Millionen Euro.

Zusagen im Frühjahr?

Der Bürgermeister meinte, die Zusagen des Landes kämen wohl im Frühjahr und ergänzte, dass die Kommunen in der Vergangenheit ordentlich bedient worden seien. Der Gemeinderat stimmte dem Wirtschaftsplan 2021 des Zweckverbands Wasserversorgung Mittlere Tauber zu.

Dürr ließ zum Bebauungsplan Mischgebiet Strut in Werbach wissen, dass eine Verkehrsfläche zum Bauplatz werden solle. Nun müssten die einzelnen Schritte dieser Umwidmung erfolgen.

Bauamtsleiter Oliver Schramm sagte, es gebe keine privaten Stellungnahmen. Er erläuterte im Einzelnen die Ergebnisse der Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange, der Öffentlichkeit und der Nachbargemeinden. Abschließend entschied der Gemeinderat jeweils einhellig zum einen, die Anregungen und Stellungnahmen zur Kenntnis zu nehmen und die Änderungen zu beschließen und zum anderen, die Bebauungsplanänderung zum „Mischgebiet Strut“ als Satzung. hpw