Der Werbacher Gemeinderat von Werbach befasste sich am Dienstagabend in seiner Sitzung im Untergeschoss der Tauberhalle mit der Ganztagsgrundschule Werbach. Alle Entscheidungen erfolgten einstimmig.

Werbach. Das Gremium beschäftigte sich zuerst mit der Änderung der Benutzungsordnung für den kommunalen Kindergarten „Abenteuerland“ in Niklashausen. Bürgermeister Ottmar Dürr unterstrich, es sei für eine komplette Überarbeitung an der Zeit gewesen. Wie Bernhard Bach (Allgemeine Verwaltung) ergänzte, seien unter anderem verschiedene Formulare hinzugefügt worden. Mehr sei nicht geschehen, man habe „an uns weitergegebene Bestimmungen“ ausgeführt. Änderungen waren erforderlich vor allem in den Bereichen Datenschutz, Impfung, Hygiene und Corona-Bestimmungen. Der Gemeinderat stimmte dem entsprechenden Beschlussantrag einhellig zu.

Projekt liegt im Zeitplan

In der Sitzung des Werbacher Gemeinderats notiert Bürgermeister Ottmar Dürr ging in der öffentlichen Sitzung des Werbacher Gemeinderats am Dienstagabend kurz darauf ein, dass Teilnehmer vor der Veranstaltung das Angebot eines Corona-Schnelltests nutzen konnten. Dabei würdigte er die Mitarbeiterinnen des evangelischen Kindergartens für ihren Einsatz. Wie Dürr informierte, bezeilige sich die Gemeinde Werbach am Corona-Schnelltestzentrum im Gründerzentrum Tauberbischofsheim und könne Testteams zur Verfügung stellen. 16 Frauen und Herren haben ihre Bereitschaft zur MItarbeit erklärt. Die Tests seien kostenlos, ein Negativ-Test aber kein Freibrief. Nach wie vor seien die AHA-Regeln stringent einzuhalten. Der Tagesordnungspunkt „Präsentation zum Wasserzweckverband Mittlere Tauber“ mit einer Dauer von etwa einer halben Stunde wurde – der Corona-Pandemie geschuldet – abge-setzt und in Rücksprache mit der Verbandsvorsitzenden Anette Schmidt verschoben. Dürr berichtete, dass der „Wasserzweckverband Mittlere Tauber“, nun 8,25 Millionen Euro erhalte. Ein Teil der Summe soll im Bereich Werbach investiert werden. Er listete bei den Eigenmaßnahmen die Zonenneuordnung Werbach, die Roh-/Reinwasserleitungen „Pumpwerk Impfinger Grund“ bis zum Abzweig Werbach sowie vom Abzweig Werbach bis zum „Pumpwerk Stürmershölzlein“, den Interimsanschluss „Pumpwerk Stürmershölzlein“ sowie den „Umbau Kellerbrunnen Werbach“ auf. Der „Wasserzweckverband Mittlere Tauber“ sei das größte Wasserprojekt im Land Baden-Württemberg. Es werde die Gemeinde Werbach weiter nach vorne bringen, schaffe ein absolut sicheres zweites Standbein und sorge für weicheres Wasser für die Bürger. Den Bauanträgen erteilte das Gremium sein Einvernehmen. hpw

Weiter ging es um Anschaffung von Möbeln für die Ganztagsgrundschule in Werbach. Wie Dürr sagte, liegen die Baumaßnahmen im Zeitplan. Derzeit gehe es um die Neugestaltung der Außenanlagen. Im Inneren seien die Vorarbeiten so weit vorangekommen, dass die Fußböden nach Ostern eingebaut werden können. Dürr: „Wir sind momentan im grünen Bereich“.

Der Rathaus-Chef unterstrich, eine solche Möblierung könne nicht von der Stange im Möbelhaus gekauft werden. Wo es möglich gewesen sei, habe man Mobiliar von der Welzbach-Grundschule Wenkheim nach Werbach mitgenommen. Indes sei eine Vielzahl von neuen Möbeln nötig. Ein Angebot liege vor. Es freue ihn, so der der Bürgermeister, dass der Preis im kalkulierten Kostenrahmen liege.

Bach erläuterte, dass nun sechs Klassenräume ausgestattet werden, deren acht seien möglich. Ausgestattet würden auch Zimmer für Angebote und Betreuung im Rahmen der Ganztagsgrundschule sowie für die Schulsozialarbeit, außerdem Lehrerzimmer, Sekretariat und Rektorat. Alle Verantwortlichen seien mit einbezogen worden, „jeder wusste, um was es geht“. Man habe sich Möbel gemeinsam bei dem Unternehmen VS in Tauberbischofsheim angeschaut. In der Folge habe sich das Angebot mit einer Gesamtsumme von rund 102 645 Euro ergeben. Falls Räume für mehr Klassen benötigt würden, werde nachgeordert.

Werbachs Ortsvorsteherin Birgit Hörner informierte, jedes Klassenzimmer sei für 24 Schüler ausgestattet und variabel gestaltet. Unterricht könne somit flexibel erfolgen. „Wir haben ordentlich den Rotstift angesetzt“, fokussierte Hörner den finanziellen Aspekt. Die Summe liege im Rahmen, auch wenn noch Kleinteile hinzukämen.

Bach stützte diesen Standpunkt. Jetzt werde bestellt, was wirklich nötig sei. Wenn noch etwas gebraucht werde, bleibe man immer noch im Budget. Dürr würdigte alle Beteiligten für das gute Engagement. Der Gemeinderat befürwortet die Anschaffung der Möbel.

Auch beim nächsten Tagesordnungspunkt stand die Ganztagsgrundschule in Werbach im Fokus. Dabei ging es um die Anschaffung von Hard- und Software für das EDV-Programm „mampf“, mit dem in der Schulmensa das Mittagessen bestellt werden kann.

Dürr betonte, es sei für die Gemeinde selbstverständlich, dass die Kinder in der Ganztagsgrundschule ein ordentliches Mittagessen erhalten können. Auf das Programm „mampf“ können Eltern und das Schulsekretariat zugreifen. Zur Anschaffung entstehen einmalige Kosten in Höhe von rund 2596 Euro sowie monatliche Kosten von 59 Euro plus Steuer. Vorbereitend habe man sich in der Nachbarschaft umgehört, so der Verwaltungschef. Schulen, die aktuell mit diesem Programm arbeiteten, hätten nur Positives berichtet. Bach ergänzte, das Programm laufe auf einem Server in Grünsfeld, die Gemeinde Werbach müsse einen Internetanschluss vorhalten, brauche nichts zu installieren. Die Eltern und das Schulsekretariat griffen per Passwort selbst zu. Sollte eine Schulung erforderlich sein, so erfolge diese online.

Der Gemeinderat stimmte der Anschaffung von Hard- und Software für das EDV-Programm „mampf“ der Firma FOR.UM IT-Service GmbH in Grünsfeld für die Ausgabe des Mittagessen an der Ganztagsgrundschule in Werbach einhellig zu.