Mitglieder geehrt

Main-Tauber-Kreis. Die Kameradschaft „Ehemalige Soldaten/Reservisten/Hinterbliebener“ im Deutschen Bundeswehr Verband (KERH) Külsheim/Tauberbischofsheim/ Bad Mergentheim/Lauda-Königshofen besuchte die Burg Gamburg.

Der Vorsitzende OStFw a.D. Armin Rother konnte 41 Mitglieder, die sich führ die bereits dritte Veranstaltung nach der langen Corona Pause angemeldet hatten, willkommen heißen. Die Führung des Burgherrn von Mallinckrodt begann auf der Terrasse, führte anschließend durch die Burg und war sehr informativ.

Die Geehrten (von links): Vorsitzender Armin Rother, Ferdinand Pahl und Ludwig Dörflein. © Carina Rother

Nach der Burgbesichtigung trafen sich die Teilnehmer in der Gaststätte Klosterhof direkt neben dem Kloster in Bronnbach. Im Rahmen dieses gemütlichen Beisammenseins ehrte der Vorsitzende Oberstabsfeldwebel a.D. Armin Rother das langjährige Mitglied Oberstabsfeldwebel a.D. Ludwig Dörflein für 40 Jahre Mitgliedschaft im DBwV. Oberstabsfeldwebel a.D. Ferdinand Pahl wurde für seine langjährige Tätigkeit als Mandatsträger im Verband mit der Verdienstnadel in Bronze ausgezeichnet.