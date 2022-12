Mit Konzert auch eigene Wünsche erfüllt

Böttigheim. Noch vor Pandemie-pause und Dirigentenwechsel waren sich die Vorstände des Gesangvereins Klangfarben und des Musikvereins Böttigheim einig: Sie würden mit ihrem Können einen Beitrag zur Finanzierung der neu renovierten Pfarrkirche leisten. Und so fand jetzt ein Benefizkonzert statt.

Die Blaskapelle des Musikvereins wurde dirigiert von Thomas Dietzenbach, der selbst Trompete spielt und wenn es sein muss, zeitgleich den Taktstock schwingt.

Der Gesangverein „Klangfarben“ hatte mit dem neuen Dirigenten Hans Joachim Richl ebenfalls großes Glück. Mit Feingefühl und Können führte er in den wenigen Proben vor dem Konzert den Chor auf ein gutes Niveau. Und nicht nur das: da Richl auch den Chor „Young Voices“ aus Lauda leitet, lag es auf der Hand, dass dieser „Partnerchor“ bei der Gestaltung des Benefizkonzertes unterstützte. Die Auswahl der Liedabfolge lag ebenfalls in der Hand von „unserem Hajo Richl“.

Eröffnet wurde das Konzert mit einer launigen Ansprache des Vorstandes Klangfarben, Robert Müller. Pfarrer Don Stefan fand Worte des Dankes für alle Musizierenden, die dazu beigetragen hatten, dieses lang geplante Benefizkonzert durchzuführen. Zur Überleitung in den musikalischen Teil trug Richl einige besinnliche und zu Herzen gehende Gedanken zur Adventszeit vor. Der musikalische Teil begann mit der Festmusik, gespielt von den Musikanten des Musikvereins. Katharina Hock glänzte als Solo-Sängerin mit dem Lied „Vor langer Zeit in Bethlehem“. Der nächste Liedvortrag des Böttigheimer Chores „Heilige Zeit“ traf genau den richtigen Ton in dieser Zeit. Mit „You raise me up“ und „Winter Wunderland“ spielten sich die Musikanten in die Herzen der ZuhörerInnen. Die Young Voices stellten mit „Sleigh ride“ und „Winter Song“ ihr Können unter Beweis. Danach spielte die Blaskapelle klangstark die beiden Lieder „Give us Peace“ und „Tochter Zion“.

Den Höhepunkt des Abends stellte das „Konzert f. Cembalo d-Moll. 2. Satz“ dar, das Hans Joachim Richl auf dem Klavier vortrug.

Ein weiteres Highlight war der Premieren-Auftritt des Männerchors beider Chöre mit „Still oh Himmel“. Mit dem Lied „Weihnachtsstern“ begeisterten die Klangfarben sowie die Young Voices mit dem Solosänger Elmar Müller und dem Lied „When a child is born“. Zum Abschluss dieses abwechslungsreichen Konzerts sangen die Chöre gemeinsam das Weihnachtslied „ Am Weynachtsabend“. Nach begeistertem Applaus stimmten auch die Zuhörer in das Lied „Es ist ein Ros entsprungen“ ein. Man war sich einig, dass dieses Benefizkonzert mehr als gelungen war. Dies zeigte sich auch in der Höhe der Spenden von über 700 Euro, die direkt übergeben wurden. Es ist bekannt, dass die Böttigheimer gerne feiern – und so lud Robert Müller alle zu einem „Glühwein unterm Tannenbaum“ ein.

Beide Vereine hatten zuvor den Innenhof des historischen Rathauses festlich geschmückt. Auch Petrus trug seinen Teil zu Gelingen des Abends ein. Das schönste Kompliment kam vom Partnerchor aus Lauda: „Das war nicht das letzte Konzert, das wir gemeinsam gestaltet haben. Uns hat es bei euch sehr gut gefallen“. Und somit war ein lang ersehnter Wunsch der beiden Böttigheimer Vereine in Erfüllung gegangen: mit einem gemeinsames Konzert nach der langen Pause den Menschen Freude zu bereiten. pm