Mit großem Elan bunte Mosaike gebastelt

Werbach. Das Ferienprogramm in Werbach gestaltete am Dienstagnachmittag Monika Thum in ihrem Mosaikhof.

13 Kinder und Jugendliche bastelten mit viel Spaß individuelle Mosaike. Dazu haben sie viele bunte Fliesen mit Glasbrechzangen in kleine Teile zerstückelt. Die Steinchen wurden auf vorgezeichnete Motive aufgeklebt, sodass das gewünschte Bild entstand.

Kleine Kunstwerke

Viel Spaß hatten die Kinder beim Legen der Mosaike. © Hans-Peter Wagner

Nach und nach erschienen so kleine Kunstwerke mit Eidechse, Eule oder Delfin, Pferd, Schildkröte oder Leuchtturm. Schließlich durften die Mosaike ausgefugt und poliert werden, damit Festigkeit und Farbenpracht zur Vollendung kamen. hpw