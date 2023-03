Mehr Verkehrssicherheit in Werbach

Werbach. Landrat Christoph Schauder und der Bürgermeister der Gemeinde Werbach, Ottmar Dürr, haben gemeinsam mit Ortsvorsteherin Birgit Hörner die barrierefreie Querungshilfe an der K 2819 in Werbach besichtigt, nachdem diese erneuert wurde. Die vorhandene und in Naturstein eingefasste Querungshilfe wurde durch weiß reflektierende und aufgeklebte Inselköpfe ersetzt.

„Die Querungshilfe ist für die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer nun deutlich sichtbarer. Außerdem konnte der Aufstellbereich zwischen den Inseln verlängert und barrierefrei gestaltet werden. Das Straßenbauamt hat genau geprüft, wie die Verkehrssicherheit an dieser Stelle verbessert werden kann. Es freut mich, dass es uns gelungen ist, mit vertretbarem Aufwand eine Lösung zu finden, die rechtlich umsetzbar war und gleichzeitig die Sicherheit verbessert“, betonte Schauder. Dabei würdigte er die Gemeinde Werbach für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.

„Fußgängerinnen und Fußgänger können nun die Straße deutlich sicherer überqueren. Die Strecke ist stark frequentiert, da diese ein Hauptfußweg zur Schule, zum Kindergarten, zu den Sportanlagen und zum Friedhof darstellt. Wir sind dem Landratsamt dankbar, dass eine unkomplizierte Lösung gefunden und diese schnell umgesetzt wurde“, sagte Dürr. An diesem Beispiel werde sichtbar, wie gut die Zusammenarbeit zwischen der Landkreisverwaltung und ihren Kommunen funktioniere. Durch großflächige Markierungen soll der Überweg optisch weiter aufgewertet werden, sodass er für den motorisierten Verkehr noch besser sichtbar ist, erklärte Straßenbauamtsleiter Markus Metz.

Wie es in der Mitteilung des Landratsamts weiter heißt, haben das Straßenbauamt und der Landrat gemeinsam mit der Polizei und der Gemeinde fast genau vor einem Jahr bei einer Verkehrsschau die Situation vor Ort begutachtet. Die Maßnahme wurde daraufhin im Sanierungsplan 2022 des Straßenbauamts vorgesehen. Da im Winter massive Schäden an der K 2819 zwischen der L 506 und der Straße Oberes Tor aufgetreten sind, wurde nun eine etwas längere Strecke saniert als ursprünglich vorgesehen. Der Rest soll noch 2023, spätestens jedoch 2024 folgen, so die Verantwortlichen.

Die Arbeiten wurden von der Firma Konrad Bau aus Gerlachsheim ausgeführt. Die Kosten für die im Zuge der Sanierung verlängerte Strecke sowie die Erneuerung der Querungshilfe lagen bei rund 50 000 Euro brutto.