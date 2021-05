Mehr Kurzzeitparkplätze für die Kunden

Neubrunn. Im Rahmen der Ausweisung von Sanierungsgebieten in den Ortskernen von Neubrunn und Böttigheim wurden Büros gesucht, die den Weg der Sanierung mit dem Markt Neubrunn gehen würden, war in der letzten Zusammenkunft des Neubrunner Gemeinderates zu erfahren. Für ein neues Förderprogramm des Landratsamtes zur Innenentwicklung ist eine Voraussetzung die Ausweisung eines Sanierungsgebietes durch die Kommune. Ohne dieses können Bürger/Bauwillige keinen Zuschuss erlangen. In der Sitzung stellten zwei Büros ihre Unternehmen, ihr Leistungsspektrum und die geplante Vorgehensweise vor. Der Gemeinderat beschloss, mit dem Büro Schlicht Lamprecht Architekten aus Schweinfurt zusammen zu arbeiten.

Das Landratsamt Würzburg, Abteilung Wasserrecht, teilte der Gemeinde mit, dass für das Areal Fl.-Nr. 15618 der Gemarkung Neubrunn ein Antrag auf Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis, Niederschlagswasser in den dortigen Graben einzuleiten, gestellt wurde. Nachdem sich an der Sachlage keine Änderungen vorgenommen wurden, beschloss der Gemeinderat, seitens des Marktes Neubrunn keine Hinweise, Forderungen oder Auflagen vorzutragen.

In der Hauptstraße in Neubrunn gibt es von Montag bis Freitag Kurzzeitparkplätze im Bereich der Arztpraxis, dem Friseur, dem Schuhgeschäft und dem Kosmetikstudio. Diese sollen es den Besuchern/Kunden ermöglichen, in unmittelbarer Nähe parken zu können. Da auch Patienten der Zahnarztpraxis Parkflächen in der Nähe wünschen, beschloss der Gemeinderat, in der Lindenstraße die vier Parkflächen als Kurzzeitparkplätze von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr auszuweisen. Außerdem soll auf der gegenüberliegenden Seite ein Behindertenparkplatz geschaffen und Schilder mit dem Hinweis auf die Parkplätze im Schlossgarten angebracht werden.

In diversen Sitzungen hat sich der Gemeinderat mit der Thematik des Rückbaus des Blumenweges in Böttigheim befasst. Da die betroffenen Anwohner nun mehrheitlich dem mit dem Rückbau verbundenen Grundstückserwerb zugestimmt haben und für alle Parteien eine verträgliche Lösung gefunden wurde, beschloss das Gemeindegremium die Verwaltung zu ermächtigen, die Vermessung zur Reduzierung der Wegbreite auf etwa zwei Meter zu beauftragen.

Der Marktgemeinderat schaute sich die ihm durch die Verwaltung vorgelegte Kalkulation der Wassergebühren für den Abrechnungszeitraum 2021/22 an. Durch einen Überschuss im letzten Jahr wurde das Defizit etwas verringert. Nachdem der Wechsel aller Wasseruhren auf Funkwasserzähler ansteht, beschloss der Gemeinderat, die Wasserverbrauchsgebühren in diesem Jahr nicht zu erhöhen und erst mal die Entwicklung abzuwarten.

2019 und 2020 wurde das Kanalnetz nebst Hausanschlüssen in Neubrunn befahren. Für 2021 steht die Kanalbefahrung für Böttigheim an. Das Gemeindegremium beschloss, das Büro BRS damit zu beauftragen, die Ausschreibung zur Kanalinspektion vorzubereiten, so dass nach den Sommerferien die Vergabe erfolgen kann.

Der Freistaat Bayern gewährt aus Anlass der Corona-Pandemie und der damit verbundenen staatlich angeordneten Schließungen von Kindertageseinrichtungen in der Zeit von Januar bis Mai einen Ersatz von Elternbeiträgen. Da der Freistaat 70 Prozent der Pauschale trägt, beschloss der Gemeinderat, die restlichen 30 Prozent zu übernehmen. Die Kosten für die Gemeinde Neubrunn beläuft sich auf ungefähr 3100 Euro.

