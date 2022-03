Mehr als 6900 Euro für die Ukraine-Hilfe

Werbach. Große Betroffenheit über das Kriegsgeschehen in der Ukraine herrscht bei den Schülern der Welzbach-Grundschule. Das Schicksal der Kinder, die im Kriegsgebiet wohnen oder auf der Flucht sind, wurde in den einzelnen Klassen im Unterricht thematisiert. Im Schülerrat wurde der Wunsch nach einer Spendenaktion eingebracht und zusammen entschloss man sich, möglichst bald einen Spendenlauf hierfür durchzuführen. Alle waren sich einig, zusammen kann man den Menschen in der Ukraine helfen.

Unterstützer gesucht

Im Vorfeld suchten die Schüer Sponsoren – Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde und Bekannte –, die pro gelaufene Runde einen selbstgewählten Betrag spenden.

Dann war es soweit. Große Aufregung herrschte am Morgen. Viele Kinder trugen Sportkleidung in den ukrainischen Farben gelb und blau. Die einzelnen Klassen versammelten sich mit ihren Lehrkräften auf dem Sportplatz, um den Parcours, den Sportlehrer Alexander Kreis mit einigen Schülern aufgestellt hatte, zu bewältigen. Zunächst durften sich alle Läufer mit fetziger Musik unter der Anleitung von Anna-Lena Hackenberg aufwärmen. Dann gab Schulleiterin Ulrike Münkel den Startschuss. Die einzelnen Klassen, die gerade den Parcours durchliefen, wurden eifrig von den anderen Klassen angefeuert. Stolz zeigten im Anschluss alle die zahlreichen Stempel für jede gelaufene Runde, die ihre Unterarme schmückten.

Als Belohnung und um neue Energie zu tanken, gab es nach dem anstrengenden Lauf einen Fruchtsaftpunsch und Obst und Gemüse. Dies wurde von Anja Schultes vom Kinderbildungszentrum Werbach initiiert und durchgeführt Bänke hierfür stellte der TSV Werbach zur Verfügung.

Stolz und glücklich

Im Anschluss versammelten sich die einzelnen Klassen auf dem Schulgelände, um mit Pfarrer Oliver Habiger und der Lehrkraft Martina Zeller das Lied ,,Shalom chaverim“ zu singen. An diesem Tag gingen alle stolz und glücklich mit dem Gedanken, den Menschen in der Ukraine geholfen zu haben, nach Hause. Nun galt es, die Gelder bei den Sponsoren einzusammeln. Zuverlässig brachten die Schüler das Spendengeld mit in die Schule.

Stolz verkündete Schulleiterin Ulrike Münkel das überwältigende Gesamtergebnis der Aktion von 6914,80 Euro. Sie dankte allen, die diese großartige Aktion unterstützt hatten. Das gesammelte Geld geht an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe.

