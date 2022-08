Maria Arnold singt 70 Jahre im Werbacher Kirchenchor

Werbach. Mit einer feierlichen Eucharistiefeier in der Pfarrkirche St. Martin, zelebriert von Präses Pfarrer Hermann Konrad und musikalisch mitgestaltet durch die Sängerinnen und Sänger, eröffnete der Katholische Kirchenchor Werbach seine Hauptversammlung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Eröffnung der Zusammenkunft im Pfarrsaal durch den Vorsitzenden Fritz Wohlfarth und einem Gebet für die Verstorbenen des Chors blickte Schriftführerin Eleonore Schmieg zurück auf die Zeit seit der bislang letzten Versammlung. Nur 21 Proben und sieben öffentliche Auftritte waren möglich, darunter die Seelenämter für den gestorbenen Werbacher Heimatsohn Pfarrer Hugo Spinner und den Ehrenvorsitzenden Otto Michel. Nach der Wiederaufnahme der Proben im Mai 2022 war der Firmgottesdienst mit Weihbischof Dr. Peter Birkhofer als Höhepunkt zu verzeichnen. Dabei überzeugte der Chor mit neu einstudierten Chorsätzen. Während der Chor pausieren musste, hatte lange Zeit eine Schola die Gottesdienste begleitet.

Kassiererin Karin Steinam trug den detaillierten Finanzbericht vor. Die Prüfer Esther Liebler und Dieter Trefs bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung. Daraufhin erteilte die Versammlung dem Vorstand die von Otto Weigand beantragte Entlastung.

Präses Pfarrer Hermann Konrad freute sich besonders darüber, dass der Chor in der schwierigen Pandemiezeit sein Weiterbestehen gesichert hat, um seine große Aufgabe zur Mitgestaltung der Gottesdienste und Stärkung des Glauben-Lebens der Gemeinde zu erfüllen.

Chorleiterin Anne-Kathrin Kuhn dankte besonders Karin Steinam, Ruth Vath und Eveline Betzwieser für ihr engagiertes Wirken im Chor. Auch sie freute sich, nach der langen Pause die Sängerinnen und Sänger wieder zu Probenarbeit und kirchlichen Auftritten treffen zu können.

Mit kleinen Geschenken würdigte der Vorsitzende zusätzlich Kantor Emil Geiger und Dieter Trefs für die Übernahme wichtiger Funktionen im Chor. Höhepunkt der Versammlung waren dann die vom Präses und dem Vorsitzenden vorgenommenen Ehrungen verdienter Sängerinnen und Sänger.

Emil Geiger wurde für 65 Jahre, Ursula Leuchtweis und Gertrud Thoma für 60 Jahre aktives Chorsingen sowie Karin Steinam, Ruth Vath und Fritz Wohlfarth für 40 Jahre in den Reihen der Aktiven ausgezeichnet.

Bereits seit 70 Jahren dient Maria Arnold mit ihrer Stimme der „Musica sacra“ und hat in diesem langen Zeitraum sehr viel Positives bewirkt. Pfarrer Konrad überreichte ihr – wie auch den anderen Geehrten – eine Urkunde und ein Dankschreiben des Diözesan-Cäcilienverbands. Chorintern bedachte der Vorsitzende Eveline Betzwieser, Ursula Müller, Rupert Templeton, Inge Seidenspinner und Esther Liebler mit kleinen Geschenken als Dank für ihre langjährige Treue zum kirchlichen Chorgesang.

Vom sehr gut angenommenen Ferienstammtisch des Chors berichtete die Chorleiterin. Dabei gab sie Informationen zum nächsten Termin am 25. August in der Pizzeria am Marktplatz.

Vor den von Martin Wohlfarth geleiteten Neuwahlen gab es lobende Worte für das vom Vorstandsteam bisher Geleistete. Gewählt wurden als Vorsitzender Fritz Wohlfarth, als Kassenführerin Karin Steinam, als Schriftführerin Eleonore Schmieg, als Kassenprüfer Esther Liebler und Dieter Trefs, als Notenwartin und Beisitzerin Eveline Betzwieser sowie als weitere Beisitzer Petra Väth, Dieter Trefs und Emil Geiger. zug