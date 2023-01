Neubrunn. Ein 51-Jähriger war am Mittwoch gegen 8 Uhr mit seinem Sattelzug von Werbach kommend in Richtung Böttigheim. Auf Höhe des Ortseingangs kam es zu einer Berührung der linken Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Lkw. Dieser fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter. Es ist zu vermuten, dass auch dessen Außenspiegel erheblich beschädigt wurde. Der Schaden am Spiegel wird auf rund 1000 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land, Telefon 0931/4571630, entgegen.

